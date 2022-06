Home

Cronaca

Ambiente

”I care Livorno”, studenti e Reset insieme per l’ambiente, domani le attività proseguono a villa Fabbricotti

Ambiente

14 Giugno 2022

”I care Livorno”, studenti e Reset insieme per l’ambiente, domani le attività proseguono a villa Fabbricotti

Domani, mercoledì 15 giugno, le attività proseguono nel parco di Villa Fabbricotti con gli alunni del liceo Enriques

Livorno, 14 giugno 2022

Terminate le lezioni per la pausa estiva, per alcuni alunni del liceo Enriques è iniziato il percorso di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) “I care Livorno”.

Si tratta di un percorso particolare proposto da RESET Livorno ed inserito in Scuola Città 2021-22 del Comune di Livorno.

Già a gennaio 27 classi del liceo Enriques avevano avuto un incontro con gli operatori RESET volto a sensibilizzare gli studenti alla cura dei beni comuni e, nello specifico, per informarli sui “Patti di collaborazione per l’amministrazione condivisa di beni comuni urbani” che possono essere stipulati tra Comuni e Cittadini Attivi.

L’attuale proposta PCTO “I care Livorno”, oltre a far conoscere le attività di RESET da sempre tese alla valorizzazione, manutenzione, conservazione del bene comune e alla tutela della natura e dell’ambiente, vuole attivare un proficuo incontro tra l’Associazione e il mondo della scuola per creare sinergie atte a formare giovani attivi, responsabili e consapevoli.

Le 30 ore di PCTO sono iniziate alle Terme del Corallo luogo caro a RESET e successivamente vedranno i giovani impegnati nella cura di altri luoghi della città: piazza Dante, moletto di Antignano, villa Fabbricotti, Scoglio della Regina, villa Corridi.

Gli operatori RESET, che accompagnano i giovani durante le attività, si augurano che questi momenti servano a sensibilizzare tutti i cittadini alla cura attiva e responsabile della nostra bella città.

Di seguito i nomi degli alunni impegnati nel percorso “I care Livorno”: Asia Taddei, Alessia Vellutini, Claudia Rossi, Chiara Baccigalupo, Elisa Righetti, Giacomo Bradac, Maddalena Cattermole, Sara Palminteri, Nina Palermo, Saverio Ughi, Martino Cataldo.

Intanto domani, mercoledì 15 giugno, alle ore 10.30, Luca Salvetti e Libera Camici, rispettivamente sindaco e vicesindaca, incontreranno i ragazzi impegnati nell’attività di pulizia nel parco di villa Fabbricotti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin