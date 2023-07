Home

I cartelloni pubblicitari digitali del progetto "Blu Livorno" nel comune di Livorno

31 Luglio 2023

I cartelloni pubblicitari digitali del progetto “Blu Livorno” nel comune di Livorno

Livorno 31 luglio 2023

Destinata a ben trentanove spazi costieri pubblici del Comune di Livorno, la nuova cartellonistica mirata alla valorizzazione del progetto Blu Livorno ha sostituito i vecchi cartelloni, ormai in gran parte danneggiati e non più utilizzabili e non più in grado di fornire le informazioni utili di cui dovevano essere vettori. Infatti la sostituzione non era mirata solo a un semplice restyling, ma anche a integrare l’utilizzo dei codici QR code come mezzo di comunicazione capace di lasciare più spazio all’informazione e all’approfondimento.

Si parla, infatti, di nuovi cartelloni pubblicitari digitali, dal design minimale e dal pozzo senza fondo di informazioni nascosto dietro un piccolo quadrato bianco e nero: basta effettuare una scansione per approdare sul sito web legato al progetto e soddisfare ogni curiosità. Come sottolinea l’ articolo sui rischi legati all’uso dei QR code di ExpressVPN , è bene avere sempre dubbi sulla sicurezza delle operazione con questi codici: in questo caso, tuttavia, non c’è pericolo. È vero che la tecnologia QR può far incorrere in truffe e frodi di vario genere, ma quando utilizzata da fonti sicure come i Comuni non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’unica accortezza è sempre quella di controllare che malintenzionati non abbiano sovrapposto al vero QR code uno generato da loro.

Cosa dicono i nuovi cartelloni digitali

Trovandosi davanti a uno di questi trentanove (quarantuno contando quelli installati sull’isola di Gorgona) cartelloni digitali ci si può fare un’idea di ciò che è il progetto Blu Livorno del Comune, ovvero un’importante iniziativa mirata al miglioramento e alla valorizzazione della costa. L’obiettivo per cui nasce il progetto è una riqualificazione generale del litorale, impreziosito da cannocchiali turistici che permettono la visione del panorama, ripascimento degli arenili, eliminazione delle barriere architettoniche e, naturalmente, l’installazione di cartelloni pubblicitari informativi, oggi digitali.

Questi cartelloni si presentano tutti bene o male simili, con un design semplice e una struttura ricorrente: in alto il nome del punto in cui ci si trova, e sotto diverse sezioni, delle quali quella centrale riguarda sempre la balneazione. Si trova poi lo spazio dedicato all’impegno Zero rifiuti, il numero unico di emergenza, in modo che turisti (e non) sappiano a chi rivolgersi quando necessario, e le norme di accesso alle spiagge per i cani.

Concludono la parte cartacea di questi cartelloni digitali le informazioni legate alla qualità delle acque per la balneazione sicura, con specificati i luoghi nei quali vengono effettuati i campionamenti. A questo punto, resta da scoprire cosa nascondono i tre QR code presenti sui cartelloni.

QR Code: Livorno Plastic Free

Effettuando la scansione del QR code che si trova al centro a sinistra, si viene indirizzati a una pagina dedicata ai rifiuti e mirata al mantenimento della pulizia della città: Livorno Plastic Free.

Qui sono riportate le informazioni su dove gettare correttamente i rifiuti, e una serie di norme da rispettare per un uso più consapevole e meno invadente della plastica nei confronti dell’ambiente. Il Comune di Livorno ha, infatti, stabilito il divieto di utilizzare plastica monouso in spiaggia, così come all’interno di parchi e aree protette. Anche durante eventi, manifestazioni e fiere finanziate od organizzate dal Comune è in vigore tale divieto, la cui inosservanza prevede una sanzione che va dai 25 ai 500 euro.

QR Code: Livorno Experience

Il secondo QR code presente sui cartelloni digitali del Progetto Blu si trova posizionato in alto a destra, e rimanda alla pagina Livorno Experience, un’iniziativa informativa volta a far conoscere i luoghi più belli della città ai turisti, cosicché possano vivere appieno l’esperienza di vacanza e scoprire angoli e meraviglie nascoste.

Non appena si scansiona il codice, infatti, si viene subito condotti alla pagina dedicata al turismo del Comune di Livorno, con collegamenti che consigliano dove andare, cosa fare e vedere durante la permanenza.

QR Code: Flora e Fauna

In ultimo, in basso a sinistra, si trova il QR code dedicato a Flora e Fauna: il mare di Livorno è caratterizzato da una grande varietà di specie, sia di animali che di piante, che popolano le sue acque. Inoltre, tutta la zona collinare che circonda la città è ricoperta da una rigogliosa e profumata macchia mediterranea: per i più interessati e curiosi, scansionando questo codice sarà possibile approdare su una pagina interattiva e scoprire tutte le diverse specie che impreziosiscono e arricchiscono il patrimonio naturale del Comune di Livorno.

