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Aree pubbliche

I civili di un condominio Casalp: Aiutateci! Qui siamo completamente abbandonati

Aree pubbliche

11 Luglio 2026

I civili di un condominio Casalp: Aiutateci! Qui siamo completamente abbandonati

Livorno 11 luglio 2026 I civili di un condominio Casalp: Aiutateci! Qui siamo completamente abbandonati

Il grido di aiuto di una residente ostaggio del menefreghismo, ignoranza e maleducazione di alcune persone:

“Sono una residente in via Giordano Bruno(edifici Casalp), corte interna civici 13,15,17,19,25,27,29.

Visto che Casalp ed il Comune sono più volte stati informati della situazione che è molto grave dal punto di vista igienico sanitaria per noi abitanti chiediamo a voi di darci visibilità e farci ascoltare.

Da diversi mesi nell’area dove sono collocati i cassonetti per l’immondizia i topi hanno scavato tutta l’area intorno e creato proprio lì la loro tana… Sono tutti lì a centinaia se non di più. È diventato impossibile gettare l’immondizia a qualsiasi ora del giorno perché solo premendo la pedaliera del bidone si rischia di essere morsi da uno o più topi!

Tutta la zona è da bonificare!

Inoltre ci sono due mezzi abbandonati aperti che vengono utilizzati come dormitorio da estranei che di notte spesso urlano creando il panico.

Altro luogo da attenzione è l’area verde di fronte ai civici 13,15,17 e 19 che è un vero e proprio ossario.

In allegato le foto.

Aiutateci! Qui siamo completamente abbandonati”.