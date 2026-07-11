I civili di un condominio Casalp: Aiutateci! Qui siamo completamente abbandonati
Livorno 11 luglio 2026 I civili di un condominio Casalp: Aiutateci! Qui siamo completamente abbandonati
Il grido di aiuto di una residente ostaggio del menefreghismo, ignoranza e maleducazione di alcune persone:
“Sono una residente in via Giordano Bruno(edifici Casalp), corte interna civici 13,15,17,19,25,27,29.
Visto che Casalp ed il Comune sono più volte stati informati della situazione che è molto grave dal punto di vista igienico sanitaria per noi abitanti chiediamo a voi di darci visibilità e farci ascoltare.
Da diversi mesi nell’area dove sono collocati i cassonetti per l’immondizia i topi hanno scavato tutta l’area intorno e creato proprio lì la loro tana… Sono tutti lì a centinaia se non di più. È diventato impossibile gettare l’immondizia a qualsiasi ora del giorno perché solo premendo la pedaliera del bidone si rischia di essere morsi da uno o più topi!
Tutta la zona è da bonificare!
Inoltre ci sono due mezzi abbandonati aperti che vengono utilizzati come dormitorio da estranei che di notte spesso urlano creando il panico.
Altro luogo da attenzione è l’area verde di fronte ai civici 13,15,17 e 19 che è un vero e proprio ossario.
In allegato le foto.
Aiutateci! Qui siamo completamente abbandonati”.