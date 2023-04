Home

14 Aprile 2023

I Colla Zio rivelazione di Sanremo annunciano le date del Blaster Summer Tour

Milano, 12 aprile 2023

I COLLA ZIO, band rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, annunciano oggi le prime date di BLASTER SUMMER TOUR. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “NON MI VA”, l’uscita dell’album “ROCKABILLY CARTER” e il ROCKABILLY BLASTER TOUR nei club per i COLLA ZIO è tempo di live nei Festival di tutta Italia.

Già annunciati tra i protagonisti del Mi Ami Festival il 27 maggio a Segrate, MI, si aggiungono ora le date di: 26 maggio a Savigliano, CN (Atipico Festival), 5 luglio ad Arezzo (Men/Go Music Fest), 15 luglio a Marina Romea (Bagno Polka), 5 agosto a Castellaneta Marina, TA (Albatros Beach Club), 11 agosto a Monte Urano, FM (Bambù Festival), 19 agosto a Pineto, TE (Primavolta Festival). Sono solo i primi appuntamenti annunciati per un’estate che per la band si preannuncia ricchissima di concerti.

BLASTER SUMMER TOUR sarà l’occasione per vedere il collettivo di nuovo sul palco, in un live esplosivo. I migliori festival e palcoscenici estivi accoglieranno i cinque COLLA ZIO e tutta l’energia della loro musica e dei loro vent’anni. Quello dei COLLA ZIO è un live potente, frutto della ricerca musicale in studio ma soprattutto degli anni in cui la band suonava in strada con in braccio una chitarra, scoprendo la polifonia e mescolando armonizzazioni e barre. Questa autenticità e questa ricerca rimangono ancora oggi un marchio di fabbrica del collettivo, pronto a darne dimostrazione dal vivo.

“ROCKABILLY CARTER”, il disco d’esordio dei COLLA ZIO, è disponibile per Woodworm/Virgin Music LAS (Universal Music) in digitale e in formato CD e vinile: https://collazio.lnk.to/RockabillyCarter).

I COLLA ZIO erano entrati nel cast del Festival dopo aver partecipato a Sanremo Giovani e, al termine della kermesse, sono risultati – a livello di classifica – i migliori tra gli altri giovani compagni che provenivano dallo stesso percorso, dimostrandosi la band rivelazione di questa edizione.

“NON MI VA”, il brano presentato in gara, è il biglietto d’ingresso nel mondo dei COLLA ZIO: un funk contemporaneo, colorato e fresco, un mix tra barre rappate e canto armonizzato in pieno stile Colla. È stata scritta e prodotta dai COLLA ZIO, insieme a Giorgio Pesenti (okgiorgio) alla produzione e adattata per l’orchestra dal Maestro Carmelo Patti. Durante la serata delle cover di venerdì 10 febbraio i COLLA ZIO si sono esibiti con DITONELLAPIAGA, portando sul palco “SALIRÓ” di Daniele Silvestri. Nella settimana del Festival, i COLLA ZIO hanno conquistato anche il Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie.

Ora con il nuovo lavoro “ROCKABILLY CARTER” i COLLA ZIO ci introducono nell’universo del gigante buono protagonista del nuovo album, che è anche il loro universo musicale: un mondo fantastico, colorato, disegnato a pennarello, in cui i Colla come Billy cercano il proprio posto. Lo fanno correndo all’impazzata, seguendo una direzione che si delinea durante il percorso stesso, senza una meta apparente, come spesso succede a vent’anni. Lo fanno imparando lungo la strada, inciampando e rialzandosi, cantando e ballando, ma soprattutto sempre insieme. “ROCKABILLY CARTER” è un compagno di viaggio immaginario, così come nella realtà i cinque COLLA ZIO sono gli uni per gli altri un punto di riferimento: è questa la forza del gruppo, nella musica e nella vita.

“ROCKABILLY CARTER” è il frutto dell’ultimo anno di lavoro dei COLLA ZIO, che hanno scritto e prodotto nel loro habitat naturale, lo studio. Il collettivo ha raccolto le influenze e le idee di ciascuno dei membri, per arrivare alla sintesi che meglio racconta la sua ricerca musicale e personale.

BLASTER SUMMER TOUR

LE DATE:

Venerdì 26 maggio 2023 || Savigliano (CN) @ ATIPICO FESTIVAL Area Fiera

Sabato 27 maggio 2023 || Segrate (MI) @ MI AMI FESTIVAL Circolo Magnolia

Mercoledì 5 luglio 2023 || Arezzo @ MEN/GO MUSIC FEST Parco Il Prato

Sabato 15 luglio 2023 || Marina Romea (RA) @ Bagno Polka

Sabato 5 agosto 2023 || Marina di Ginosa (TA) @ FISH AND GIN FESTIVAL Elephant Park

Venerdì 11 agosto 2023 || Monte Urano (FM) @ BAMBÙ FESTIVAL Parco Alex Lager

Sabato 19 agosto 2023 || Pineto (TE) @ PRIMAVOLTA FESTIVAL Parco della Pace

