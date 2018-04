I colori del calcio . Le maglie di tutti i tempi

Ultimo giorno per visitare la mostra I Colori del Calcio presso la Fortezza Vecchia. Apertura dalle ore 10 alle 18.

Livorno – I Colori del Calcio: con questo nome si terrà la prima edizione di una manifestazione dedicata alle divise da gioco delle squadre italiane di calcio di tutti i tempi. A Livorno, presso la Fortezza Vecchia, sabato 7 e domenica 8 aprile si riuniranno appassionati di calcio da tutta Italia: addetti ai lavori, musei, società, collezionisti e semplici sportivi di tutte le età si daranno appuntamento all’interno del principale monumento della città labronica per ammirare le maglie che hanno fatto la storia del calcio italiano, grazie all’ospitalità del Comune di Livorno e dell’Autorità Portuale cittadina.

Fra le tante persone che animeranno la manifestazione non mancheranno nomi come quelli del dottor Fino Fini, ideatore del Museo del Calcio di Coverciano e presidente della omonima Fondazione, di Renzo Ulivieri, presidente AIAC, di Italo Cucci, storico direttore del Guerin Sportivo e del Corriere dello Sport-Stadio, di Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, di Katia Serra, ex calciatrice professionista e commentatrice televisiva, e poi di Silvano Bini e Claudio Nassi, per tanti anni direttori sportivi di società professionistiche e membri della Fondazione Artemio Franchi.

Saranno presenti anche la Fondazione Stefano Borgonovo, il Museo della Fondazione Genoa 1893, il Museo del Parma “Ernesto Ceresini”, il Museo della Pro Patria, il Museo del Livorno, Lucca United, la Virtus Entella con alcuni dei suoi cimeli e la FIGC Toscana, ed associazioni quali l’Unione Nazionale Veterani dello Sport e l’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia. Non può inoltre non essere ricordata la presenza dell’UnionCollezionisti, i cui associati porteranno certamente a Livorno ogni tipo di gadget calcistico, dalla spilla alla sciarpa, dal gagliardetto alla pubblicazione storica, mentre una ventina di collezionisti specializzati darà vita ad una splendida mostra di centinaia di maglie di club e grandi calciatori e delle nazionali di tutto il mondo.

Nel corso della manifestazione verranno presentate numerose altre iniziative e pubblicazioni, tra le quali il volume I Colori del Calcio che presta il proprio titolo all’evento e che raccoglie oltre quattromila maglie storiche di oltre cinquecento società che dal 1898 hanno scritto la storia dei campionati italiani di calcio.

Ultimo ma non ultimo tra i punti focali dell’evento sarà poi il derby Livorno-Pisa: il match sarà disputato il 14 aprile, ma una settimana prima saranno gli appassionati a sfidarsi “a colpi di cimeli sportivi” in una sala interamente dedicata ai colori amaranto e nerazzurri che accoglierà anche un’altra nuova pubblicazione curata dagli organizzatori assieme ad Alessio Carli, storico del Pisa e volto di 50Canale, dedicata proprio alla storia di questo affascinante ed ultracentenario derby toscano.