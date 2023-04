Home

I controlli capillari dei carabinieri di Piombino, 10 sanzioni per violazioni del codice della strada, un denunciato e due segnalati alla prefettura

15 Aprile 2023

I controlli capillari dei carabinieri di Piombino, 10 sanzioni per violazioni del codice della strada, un denunciato e due segnalati alla prefettura

Piombino (Livorno) 15 aprile 2023 – I controlli capillari dei carabinieri di Piombino, 10 sanzioni per violazioni del codice della strada, un denunciato e due segnalati alla prefettura



Su disposizione del Comando Provinciale di Livorno ed in linea con le direttive strategiche della Prefettura di Livorno, prosegue l’intensa attività dei carabinieri della Compagnia di Piombino nel controllo del territorio.

Le attività condotte dai militari dell’Arma si inseriscono in un ampio e coordinato piano di controlli ad ampio raggio volti a prevenire e contrastare la commissione di reati in genere, con particolare riguardo a quelli di tipo predatorio, ed a garantire la sicurezza stradale.

I servizi di pattuglia hanno visti impegnati tutti i militari delle Stazioni del piombinese e della Val di Cornia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia per un’ampia proiezione esterna dei reparti per assicurare una dinamica e capillare presenza su tutto il territorio. Numerosi i posti di controllo effettuati, nel corso dei quali sono state controllate 149 persone e 96 veicoli, nonché elevate 10 sanzioni per infrazioni al C.d.S, tra queste, due per revisione scaduta, una per guida senza patente ed un’ulteriore per veicolo senza copertura assicurativa; contestata anche una sanzione ad un giovane sorpreso a percorrere il centro di Piombino trasportando un amico minorenne su un monopattino elettrico, condotta vietata del codice della strada oltre ad essere molto pericolosa.

Nel corso dei controlli un 23enne campigliese, inoltre, è stato sorpreso a San Vincenzo con gr.0,32 di sostanza stupefacente del tipo hashish mentre era alla guida di un ciclomotore. Oltre al ritiro della patente, il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Sempre in quella località, una 37enne piombinese, nei pressi della pineta in via della Principessa, è stata trovata in possesso di gr.0,22 di eroina e quindi segnalata come assuntrice alla Prefettura di Livorno.

Infine, un 40enne è stato trovato illegalmente in possesso di un coltello a “scatto”. L’arma, di lunghezza complessiva di 20,5 cm, con lama da 9,5 cm seghettata da un lato, era custodita nell’abitacolo della sua auto, immediatamente disponibile per un eventuale utilizzo. Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura labronica e l’arma è stata sequestrata.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni nel piombinese e la Val di Cornia anche in vista del ponte del 25 aprile.

