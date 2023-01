Home

I Controlli dei Carabinieri per la sicurezza alimentare, sequestrati 30 kg di alimenti a Castagneto

Castagneto

31 Gennaio 2023

31 Gennaio 2023

Castagneto Carducci (Livorno) 31 gennaio 2023 – I Controlli dei Carabinieri per la sicurezza alimentare, sequestrati 30 kg di alimenti

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, è da sempre attento alla tutela della salute pubblica. Un obiettivo che persegue anche con il coinvolgimento dei reparti speciali dell’Arma.

Nell’ambito della campagna sulla sicurezza degli alimenti, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato un controllo presso un’attività di ristorazione di Donoratico per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute.

I militari hanno accertato che all’interno dell’esercizio erano conservati, per la somministrazione; prodotti alimentari (pesce, legumi e zuppe) privi di tracciabilità, in violazione della normativa di settore che obbliga alla conservazione degli alimenti in confezioni da cui si possano evincere, tra le altre cose, la scadenza, la provenienza e il numero del lotto.

30 kg di prodotti alimentari ritirati e sottoposti a sequestro, per un valore complessivo stimato di 300 euro.

Per la titolare dell’attività una sanzione amministrativa di 1.500

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte dell’Arma territoriale in collaborazione con i colleghi del N.A.S. .

