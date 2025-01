I Dead Vision per la prima volta sul palco del The Cage

Home

30 Gennaio 2025

Sabato 1 febbraio per la prima volta al The Cage, i Dead Visions sono un gruppo di musicisti toscani, ad eccezione del cantante Francesco Mandelli. Noto come attore, sceneggiatore, regista, scrittore e conduttore televisivo, Mandelli ha già avuto diverse esperienze con il mondo della musica, dagli Orange alla collaborazione con Adam Green. La band nasce nel 2018, quando proprio Mandelli si unisce alla line-up toscana composta dal chitarrista Cesar P. Bigelow (Not Right), dal chitarrista Federico Giammattei (Tuesday’s Cockroaches), dal bassista Carlo Alberto Maria Rossi (Seed’n’Feed) e dal batterista Sergio Innocenti (Los Dragos). Con questa formazione i Dead Vision registrano il loro primo disco, A Sea Of Troubles, uscito nel maggio 2020 per Slimer Records, registrato dal vivo su nastro e mixato da Alberto Ferrari dei Verdena presso Henhouse Studio. Un “mare di guai” che altro non è se non quello in cui ci troviamo tutti i giorni, ogni volta che affrontiamo le nostre incertezze e le nostre paure: un non luogo che è uno stato mentale, il mare in cui nuotano i nostri demoni e affogano i nostri incubi. Un disco dall’autentica attitudine garage punk, che all’ascolto restituisce concrete la polvere e l’umidità delle cantine e delle sale prove, la birra appiccicosa asciugatasi sopra gli strumenti, la scomodità dei lunghi viaggi per raggiungere i locali. Sarà poi il produttore del disco, Iacopo Bigagli, a sostituire Cesar alla chitarra, permettendo al sound della band di evolvere verso nuove direzioni. Nel novembre 2022 la band pubblica un nuovo singolo, A Matter of Time, seguito nel 2024 dai singoli Don’t run e Take my hand. Con queste nuove tracce il gruppo prende le distanze dal suono marcatamente garage punk degli esordi, avventurandosi alla ricerca di un sound più personale. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro + diritti di prevendita. A seguire, come ogni sabato che si rispetti, dj-set a cura di My Generation; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

