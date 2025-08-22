I Delitti del BarLume, alcuni attori sul palco di Eliopoli
Calmbrone (Pisa) 22 agosto 2025 I Delitti del BarLume, alcuni attori sul palco di Eliopoli
Sabato 23 agosto ore 22 Ospiti del salotto di Massimo Marini alcuni attori de i Delitti del BarLume e la Fondazione gruppo Lupi.
Atos Davini che interpreta da anni Pilade De Tacca, Daniele Marmi ( Daniele Cioni) e Guglielmo Favilla (Andrea Govoni) i due poliziotti di Pineta, Paolo Cioni in arte Marchino sono gli attori de I Delitti del BarLume ospiti sabato 23 agosto alle ore 22 del salotto di Massimo Marini.
Sarà l’occasione di ripercorrere le novità di questa serie TV di grande successo che tutti gli anni abbiamo l’onore di poter ospitare a Eliopoli summer.
Accanto a loro avremo Alessandra Lattanzi della Fondazione gruppo Lupi di Pontedera, pionieri della cultura della sicurezza e dell’inclusione.
Serata ad ingresso libero e gratuito