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“I delitti del BarLume” sbarca a San Vincenzo, il palazzo comunale e la sala consiliare della Torre si trasformano in un set per le riprese della serie tv

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15 Aprile 2026

“I delitti del BarLume” sbarca a San Vincenzo, il palazzo comunale e la sala consiliare della Torre si trasformano in un set per le riprese della serie tv

San Vincenzo (Livorno) 15 aprile 2026 “I delitti del BarLume” sbarca a San Vincenzo, il palazzo comunale e la sala consiliare della Torre si trasformano in un set per le riprese della serie tv

Alcuni spazi interni del palazzo comunale di San Vincenzo, in via Alliata, e la sala consiliare della Torre, si trasformano in un set per le riprese della quattordicesima stagione de “I delitti del BarLume”, la produzione Sky Studios e Palomar – a Mediawan company, per la regia di Roan Johnson, Milena Cocozza e Marco Teti, liberamente ispirata al mondo della serie omonima di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Proprio oggi, martedì 14 aprile, fin dalle prime ore del mattino, la troupe ha allestito gli ambienti individuati dando il via alle riprese.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della produzione di girare alcune scene all’interno del palazzo comunale e nella sala della Torre, felici del fascino che certi spazi con vista sul nostro meraviglioso mare e sulla passeggiata del Marinaio sono in grado di suscitare” ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci. “Abbiamo garantito il pieno supporto degli uffici e concesso il patrocinio, certi anche che una vetrina del genere possa rappresentare uno straordinario veicolo di promozione per il nostro territorio. Ringrazio la produzione per aver scelto San Vincenzo e mi auguro – ha concluso il sindaco – che questa sia solo la prima di altre importanti occasioni di collaborazione”.

S u Sky Cinema e Now sono disponibili tutte le tredici stagioni delle commedie a tinte gialle ambientate a Pineta, immaginario paesino affacciato sul mare, con il cast capitanato da Filippo Timi (Massimo Viviani) e Lucia Mascino (la commissaria Fusco). Tra i personaggi che hanno reso celebre il BarLume: Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) – i “vecchini”, oltre a Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).