Home

Cronaca

I disegni della scuola primaria Villa Corridi esposti nella sala di attesa del Laboratorio Analisi

Cronaca

24 dicembre 2019

I disegni della scuola primaria Villa Corridi esposti nella sala di attesa del Laboratorio Analisi

LIVORNO, 24 dicembre 2019 – Nella sala di attesa del Laboratorio Analisi (padiglione 14) dell’ospedale di Livorno saranno esposti per tutto il periodo natalizio i disegni realizzati dai bambini della classe 2 A della scuola primaria Villa Corridi del circolo didattico “La Rosa-Lambruschini”.

“La sala – spiega Franca Veroni, medico del Settore Ematologia e Coagulazione che ha seguito il progetto in rappresentanza del Laboratorio Analisi – ospita generalmente una utenza non numerosa, ma molto particolare. Si tratta di pazienti che necessitano di esami di immediata gestione ed esecuzione per problematiche di salute impegnative come adulti oncologici oppure bambini con patologie neuronali, ritardi cognitivi e altro. Da qui il progetto portato avanti dal nostro reparto in collaborazione con l’Educazione e Promozione della Salute Area Sud diretta dalla dottoressa Daniela Becherini e le insegnanti della scuola primaria. In queso modo oltre ad umanizzare uno spazio sanitario abbiamo cercato di far conoscere ai bambini il mondo del laboratorio, stimolando la loro fantasia e creatività, e permettendo loro, qualora se ne presenti la necessita, di sottoporsi con meno timore e maggiore serenità ai prelievi di sangue”.