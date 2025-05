I due volti di MisterGreen, Clown di Corsia e ambientalista: non solo ambiente ma anche umanità per il prossimo

Home

3 Maggio 2025

Francesco Stefanini, conosciuto da tutti come MisterGreen, è ormai una figura familiare per chiunque a Livorno creda nell’importanza del bene comune. Il suo nome è legato all’ambiente, alla sostenibilità e all’amore per la città.

Da anni percorre le strade cittadine a bordo della sua inseparabile bicicletta con carretto, raccogliendo bottiglie di plastica, cartacce, rifiuti abbandonati nei parchi e lungo i marciapiedi. Ma dietro quella figura solare, che molti hanno imparato ad ammirare e rispettare, si cela un animo ancora più profondo, capace di donarsi agli altri con semplicità e dedizione.

Da oggi, sabato 3 marzo, MisterGreen ha intrapreso un nuovo cammino all’insegna dell’aiuto al prossimo; è ufficialmente entrato a far parte dell’associazione Clown di corsia Libecciati VIP Livorno ODV, con cui si è formato attraverso un corso preparatorio. E proprio nel pomeriggio di oggi ha fatto il suo esordio tra i corridoi dell’ospedale, portando per due ore sorrisi e leggerezza a chi ne ha più bisogno: le persone malate.

Con il suo naso rosso e il cuore grande, Francesco ha varcato la soglia di un mondo delicato, dove il dolore si combatte anche con la forza della risata.

“All’inizio avevo paura,” racconta. “Temevo di non essere all’altezza, di risultare impacciato o inopportuno. Ma appena ho visto gli occhi del primo paziente illuminarsi, grazie anche al sostegno dei miei compagni volontari, ogni dubbio è svanito. È stato come se tutto prendesse senso: ho capito che anche un sorriso può essere una cura, che un piccolo gesto può fare la differenza.”

In ospedale, MisterGreen si è concentrato sulle persone, regalando attimi di spensieratezza a chi lotta ogni giorno contro la sofferenza. “So che non posso guarire nessuno, ma posso alleggerire un dolore, distrarre per un istante, far sentire meno soli. E questo mi riempie di gioia.”

L’impegno di Francesco è la dimostrazione concreta che il bene comune non ha un solo volto: può essere una bottiglia raccolta dal marciapiede o un sorriso strappato in corsia. È un atto d’amore che si ripete ogni giorno, con costanza, umiltà e dedizione.

