Home

Cronaca

I facilitatori ambientali mettono in fuga due malviventi ad Antignano

Cronaca

18 Aprile 2023

I facilitatori ambientali mettono in fuga due malviventi ad Antignano

Avvertite le urla di una cittadina provenienti da un’abitazione accorrono sul posto inducendo i ladri alla fuga. Intervengono prontamente i Carabinieri che avviano le indagini per individuare i delinquenti.

Livorno 18 aprile 2023 – I facilitatori ambientali mettono in fuga due malviventi ad Antignano

Intenti a realizzare i quotidiani controlli sui contenitori della raccolta differenziata i Facilitatori Ambientali di AAMPS si sono resi protagonisti questa mattina di un’azione collocabile tra il senso del dovere; uno spiccato senso civico; solidarietà nei confronti del prossimo.

Intorno alle ore 10.00 si trovavano in Via dell’Elba ad Antignano quando;hanno sentito le urla di una signora, poi risultata invalida in carrozzella, provenire dalla finestra di un’abitazione. Accorsi sul posto hanno a loro volta urlato verso due estranei che stavano uscendo lesti e con fare sospetto dalla palazzina. Uno dei due Facilitatori Ambientali ha provato a rincorrere gli estranei non riuscendo però a raggiungerli. Un complice infatti li aspettava all’angolo della strada in auto con il motore acceso che si è poi dileguata in direzione nord.

I Facilitatori Ambientali hanno quindi chiamato i Carabinieri per poi tornare dalla malcapitata signora per avere conferma che, seppure sotto shock; fosse in buone condizioni di salute. La signora ha poi confermato di avere aperto in buona fede la porta di casa ai malviventi constatando pochi istanti dopo che avevano invece intenzione di derubarla. L’arrivo degli Ispettori Ambientali prima e dei Carabinieri dopo ha invece permesso di sventare il furto.

Al termine della vicenda i Facilitatori Ambientali di AAMPS hanno proseguito nel lavoro assegnato fino al termine del turno di lavoro per poi ricevere un encomio dalla direzione aziendale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin