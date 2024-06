Home

24 Giugno 2024

Livorno 24 giugno 2024 – “I Fantastici 10 labronici” capitanati da Mister Green compiono un’opera titanica nei boschi delle colline livornesi

C’erano una volta “i Fantastici 4”, supereroi dei fumetti creati da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni) e pubblicati dalle Marvel Comics. I quattro personaggi ottennero i loro poteri in seguito all’esposizione a raggi cosmici durante una missione scientifica nello spazio e gli utilizzano per proteggere l’umanità, la Terra e tutto l’universo da moltissime minacce

Noi a Livorno al posto dei miti dei fumetti, abbiamo invece 10 veri supereroi in carne ed ossa. Questi “Fantastici 10” non hanno poteri soprannaturali ma solo passione, volontà, e voglia di fare (anche se costa molta fatica) per il bene della comunità

Vi ricordate il video pubblicato sullo scempio ambientale dove nel verde delle colline livornesi lungo la Sp8 al km 9 VII (strada che porta al Gabbro) c’era una discarica?

C’era di tutto e di più in nei primi 100/200 metri di percorso nel bosco; tubi di eternit, macerie di lavori edili, mattonelle, tubi per lavori elettrici e idraulici, sanitari, elettrodomestici, mobili, guaine di cavi di rame e chi più ne ha più ne metta

Bene, ora che avete visto per la prima volta il video della discarica nel verde o vi siete rinfrescati la memoria, dovete sapere che grazie all’azione dei “Fantatici 10”, questo scempio non esiste più

Tutto è iniziato con l’impegno dell’ormai noto ambientalista Francesco Stefanini conosciuto come Mister Green

Mister Green non poteva vedere quello scempio ma da solo l’operazione sarebbe stata impossibile. Così armato di speranza ha deciso di chiedere aiuto creando un evento sul social Facebook.

A questo evento hanno risposto nove persone, sei cittadini comuni e tre attivisti ambientalisti dell’associazione Acchiapparifiuti.

I 10 eroi dell’ambiente hanno percorso avanti e indietro centinaia di volte la strada sterrata che dal bosco portava alla SP8. In su e in giù a raccogliere ogni singolo materiale abbandonato raccolto per portarlo al punto di raccolta. Hanno in pratica battuto la zona palmo a palmo per restituirla al suo splendore naturale.

E’ stato un lavoro immane ma alla fine della giornata i “fantastici 10” hanno terminato la loro opera. Al margine della strada sterrata di accesso al bosco ora, suddivisi per tipologie di rifiuto ci sono: cataste di legno di mobili componibili; sanitari, elettrodomestici da cucina; televisori a tubo catodico, materiale elettrico, macerie edili, mattonelle; tubi di plastica di varie dimensioni e per vari utilizzi edili. Il materiale attende Aamps che lo raccoglierà e trasporterà verso il suo corretto smaltimento

A noi come redazione e a voi livornesi che leggete non resta altro che ringraziare queste persone comuni per il loro alto senso civico e che; spendendo ore del loro tempo libero, con tanta volontà, passione e fatica hanno nuovamente reso vivibile un ambiente degradato dall’inciviltà di pochi

Alcune immagini del gruppo di cittadini e del materiale da loro raccolto

