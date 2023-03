Home

I fenomeni astrologici del mese di aprile, 2023. Come gli astri influenzano la tua vita

29 Marzo 2023

I transiti

Mercurio questo mese transita da Pesci ad Ariete

Il mese di aprile vedrà Mercurio transitare attraverso due segni zodiacali distinti: Pesci e Ariete. Il pianeta della comunicazione entrerà in Ariete il 3 aprile, dopo aver trascorso i primi due giorni del mese in Pesci.

Durante il suo transito in Pesci, Mercurio potrebbe portare una maggiore sensibilità e intuizione alla comunicazione. Questo periodo potrebbe favorire la creatività e l’immaginazione, ma potrebbe anche rendere più difficile concentrarsi su compiti pratici o razionali.

Con l’ingresso di Mercurio in Ariete, invece, ci si potrebbe aspettare un’energia più dinamica e impulsiva nella comunicazione. Potrebbe esserci un maggiore desiderio di agire rapidamente e di fare le cose in modo indipendente. Tuttavia, potrebbe essere importante evitare di essere troppo impulsivi o di prendere decisioni affrettate.

Nel complesso, il transito di Mercurio attraverso Pesci e Ariete potrebbe portare una combinazione unica di intuizione e azione, ma potrebbe anche richiedere un certo sforzo per trovare un equilibrio tra questi due aspetti.

Venere questo mese transita da Ariete a Toro

“Durante i primi giorni di aprile, Venere si trova nel segno dell’Ariete, portando un’energia ardente e impulsiva alle relazioni e all’affetto. Tuttavia, il 7 aprile, Venere entra nel segno del Toro, dove si sentirà a casa e dove vi rimarrà per tutto il mese. In questa posizione, Venere promuove l’amore per la bellezza, il piacere e il comfort, portando un senso di stabilità e sicurezza alle relazioni. Sarà un momento favorevole per coltivare l’amore, la creatività e l’arte, ma anche per concentrarsi sulla costruzione di relazioni durature e significative.”

Luna Piena e Luna nuova

Luna piena in Vergine (6 aprile)

La luna piena in Vergine porta un clima emotivo favorevole, in cui i sentimenti sono sotto controllo e tutto viene analizzato e organizzato con attenzione. La mente è concentrata sulla realizzazione di obiettivi specifici, e gli interessi personali prendono il sopravvento. Sebbene i sentimenti sembrino sopiti e le reazioni inibite, la propensione alla critica e al sospetto aumenta, e ogni cosa viene messa in discussione. Questo atteggiamento pignolo può interferire con le relazioni, causando violente controversie anche su questioni banali, come un pasticcio in casa o un leggero ritardo. Inoltre, la tensione interna può avere un effetto negativo sulla salute e peggiorarla.

Per quanto riguarda l’amore e le relazioni, la vita familiare sotto la luna piena in Vergine può essere piuttosto tumultuosa, con i partner che si mostrano eccessivamente esigenti l’uno con l’altro e ogni piccola cosa che diventa fastidiosa. Anche se questo atteggiamento è dettato dalle migliori intenzioni, è importante cercare di placare la rabbia e non complicare la relazione cercando di creare un’immagine carina. Concentrarsi sulla crescita dei bambini e utilizzare il tempo in modo produttivo può aiutare a evitare tensioni inutili.

Tuttavia, nonostante la freddezza esterna, le passioni possono ribollire tra gli amanti, portando a una storia d’amore duratura e, molto probabilmente, al matrimonio. Se si cerca una relazione seria, è possibile fare nuove conoscenze durante questo periodo, ma è importante non mostrare troppo chiaramente l’interesse e non esercitare pressioni sul partner.

Per quanto riguarda il lavoro e le finanze, la luna piena in Vergine è un momento di grande capacità lavorativa e concentrazione sugli interessi professionali, che portano piacere morale oltre che denaro. Questo periodo è particolarmente favorevole per coloro che lavorano nel commercio, nella sanità o nell’insegnamento, in quanto il focus totale, l’attenzione ai dettagli e la visione critica possono portare a risultati elevati. Tuttavia, è importante prestare attenzione a non diventare ossessivi con il lavoro, altrimenti si corre il rischio di sviluppare nevrosi. Inoltre, durante questo periodo, gli acquisti saranno mirati a beni costosi e di alta qualità, come abbigliamento, mobili, articoli per la casa ed elettrodomestici, ma è meglio evitare i beni di lusso come gioielli o trucchi. Le transazioni finanziarie saranno generalmente favorevoli e si potranno richiedere prestiti senza problemi.

Luna nuova nel segno dei pesci (20 aprile)

La Luna Nuova nel segno dei Pesci rappresenta un momento di grande potenziale per l’intuizione, la creatività e la spiritualità. Il segno dei Pesci è associato all’immaginazione, alla sensibilità e alla compassione, e la Luna Nuova in questo segno può amplificare queste energie.

Durante questo periodo, potresti sentire un forte richiamo a dedicare del tempo alla meditazione, alla riflessione e alla connessione con la tua interiorità. È un momento per ascoltare la tua voce interiore e seguire i tuoi sogni.

Tuttavia, essendo il segno dei Pesci anche associato alla nebulosità e alla confusione, potresti anche sentirti un po’ disperso o incerto riguardo ai tuoi obiettivi. È importante fare attenzione a non farsi trascinare troppo dalle emozioni e dalle fantasie, ma piuttosto cercare di canalizzarle in modo costruttivo.

Questa Luna Nuova può essere particolarmente significativa per coloro che hanno il Sole, la Luna o l’Ascendente nel segno dei Pesci o nei segni d’acqua (Cancro e Scorpione), ma può comunque influenzare positivamente tutti i segni zodiacali.

Le congiunzioni Luna-Pianeti

Congiunzione tra Luna (Acquario) e Saturno (Acquario) (16 aprile)

La Luna rappresenta le nostre emozioni, i nostri bisogni e le nostre reazioni istintive. In Acquario, la Luna può portare una maggiore consapevolezza sociale, un desiderio di libertà e indipendenza e un senso di altruismo.

Saturno, d’altra parte, rappresenta la struttura, la responsabilità e l’autodisciplina. In Acquario, Saturno può portare un senso di innovazione, un desiderio di cambiamento e una maggiore attenzione ai problemi sociali.

Quando questi due pianeti si incontrano in congiunzione, possono manifestarsi alcune tensioni tra le esigenze emotive e la necessità di responsabilità e disciplina. Tuttavia, se siamo in grado di equilibrare queste energie, possiamo usare questa congiunzione per creare cambiamenti positivi nella nostra vita e nella società in generale.

Inoltre, la congiunzione tra Luna e Saturno in Acquario può portare una maggiore consapevolezza dei nostri bisogni emotivi all’interno della comunità e una maggiore attenzione alle questioni sociali e ai problemi dell’umanità nel suo insieme.

In generale, gli effetti dell’astrologia sono soggettivi e possono variare da persona a persona. Tuttavia, se siamo in grado di utilizzare l’energia positiva di questa congiunzione, possiamo creare un impatto positivo nella nostra vita e nella società in cui viviamo.

17 aprile 2023 – Luna (Acquario) in congiunzione con Nettuno (Pesci)

La Luna in Acquario in congiunzione con Nettuno in Pesci può portare ad una sensazione di empatia e di connessione con il mondo intorno a noi. La Luna in Acquario rappresenta l’innovazione, l’originalità e l’indipendenza, mentre Nettuno in Pesci rappresenta la spiritualità, l’immaginazione e la creatività. Insieme, queste due energie possono creare un’atmosfera di ispirazione e di apertura verso le idee e le visioni che solitamente non prendiamo in considerazione nella vita quotidiana. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei rischi di cadere nell’illusione e di perdere di vista la realtà tangibile. La Luna in Acquario in congiunzione con Nettuno in Pesci richiede quindi di trovare un equilibrio tra l’immaginazione e la razionalità, tra il mondo interiore e quello esterno, per poter sperimentare appieno il potenziale di queste due energie.

Luna (Pesci) in congiunzione con Giove pesci (19 aprile)

La Luna in Pesci in congiunzione con Giove in Pesci porta un’energia di espansione e sensibilità emotiva. La Luna rappresenta le nostre emozioni e il nostro istinto, mentre Giove rappresenta la fortuna, l’abbondanza e l’espansione. Insieme in Pesci, questi pianeti possono creare un senso di compassione, spiritualità e generosità.

Questa congiunzione potrebbe anche portare un senso di idealismo e di sogno, con la tendenza ad essere un po’ fuori contatto con la realtà. Potrebbe essere un periodo in cui ci sentiamo particolarmente ispirati e ottimisti riguardo al futuro. La creatività e l’arte possono essere particolarmente incoraggiate sotto questa congiunzione.

Tuttavia, c’è anche il rischio di essere troppo indulgenti o di essere eccessivamente ottimisti, portando alla delusione quando le cose non vanno come previsto. Inoltre, potrebbe esserci la tendenza ad essere un po’ troppo emotivi o a prendere decisioni basate esclusivamente sulle emozioni.

In generale, la congiunzione tra la Luna in Pesci e Giove in Pesci può portare una grande sensazione di benessere emotivo e di ottimismo. Tuttavia, è importante mantenere una certa dose di realismo e di equilibrio per evitare di cadere in eccessi emotivi o di essere troppo idealisti.

Luna in Ariete in congiunzione con Mercurio in Ariete. 21 aprile

La Luna in Ariete in congiunzione con Mercurio in Ariete può portare un’energia molto attiva e comunicativa. Questa posizione favorisce l’espressione di idee e pensieri in modo diretto e impulsivo. La mente è rapida e reattiva, ma può anche essere un po’ troppo impaziente e impulsiva.

La Luna in Ariete, governata da Marte, porta una forte energia di iniziativa e di azione. Ci si sente spinti ad agire, ad affrontare le sfide con coraggio e a lottare per ciò che si desidera. Tuttavia, la congiunzione con Mercurio, che rappresenta la mente, può portare una certa conflittualità tra le emozioni e la razionalità.

In questa posizione, può essere importante imparare a gestire le proprie emozioni e a trovare un equilibrio tra l’agire e il riflettere. È possibile che ci si senta molto energici e motivati, ma bisogna anche prestare attenzione alla propria comunicazione, in quanto la tendenza ad agire impulsivamente potrebbe portare a fraintendimenti o a comportamenti bruschi.

In sintesi, la Luna in Ariete in congiunzione con Mercurio in Ariete porta un’energia forte e impulsiva, che va gestita con attenzione per evitare conflitti o malintesi nella comunicazione.

Luna in Ariete in congiunzione con Urano in Ariete. 21 APRILE

La posizione della Luna in Ariete in congiunzione con Urano in Ariete può portare una forte energia elettrizzante e un senso di impazienza. L’Ariete è un segno di fuoco, che rappresenta l’energia, l’azione e l’impulso, mentre Urano rappresenta l’innovazione, la tecnologia e la ribellione.

Questa combinazione può portare a una forte spinta per il cambiamento e la trasformazione, e la Luna che rappresenta le emozioni, può essere altamente influenzata da questo. In questo periodo, potrebbe esserci una maggiore eccitazione e una forte voglia di sperimentare nuove cose.

Tuttavia, potrebbe anche esserci un senso di irrequietezza e di agitazione che potrebbe essere difficile da gestire. La Luna rappresenta anche il nostro bisogno di sicurezza e stabilità emotiva, ma l’influenza di Urano potrebbe portare un senso di instabilità o incertezza.

Questo periodo potrebbe anche essere un momento per scoprire nuovi modi di esprimere se stessi e di comunicare con gli altri, grazie alla congiunzione con Urano in Ariete. La mente può essere altamente attiva, portando a nuove idee e a una maggiore capacità di esprimersi in modo chiaro e diretto.

In generale, questa combinazione di Luna in Ariete in congiunzione con Urano in Ariete può portare un senso di entusiasmo e di stimolazione mentale, ma anche un senso di inquietudine e di instabilità. Potrebbe essere un periodo per sperimentare nuove cose e per esplorare nuovi modi di esprimersi, ma è importante anche mantenere un equilibrio emotivo e una stabilità interiore.

Luna in Toro in congiunzione con Venere in Ariete. 23 APRILE

La Luna in Toro in congiunzione con Venere in Ariete può portare una combinazione interessante di energie. La Luna in Toro tende a favorire la stabilità, la sicurezza e il piacere sensoriale, mentre Venere in Ariete promuove l’indipendenza, l’audacia e l’entusiasmo.

Questa posizione può portare ad un desiderio di conforto e sicurezza, ma anche di avventura e novità. Si potrebbe sentirsi attratti da cose nuove e eccitanti, ma allo stesso tempo, si vorrebbe mantenere un senso di stabilità e familiarità. Questa energia potrebbe portare anche ad un desiderio di esplorare le questioni di denaro e di sicurezza finanziaria.

In termini di relazioni, questa congiunzione può portare a un equilibrio tra l’indipendenza e la dipendenza emotiva. Si potrebbe desiderare una connessione profonda e appagante, ma allo stesso tempo, si potrebbe sentirsi attratti da una maggiore indipendenza e autonomia.

In generale, questa posizione della Luna in Toro in congiunzione con Venere in Ariete può portare a una combinazione intrigante di desiderio di stabilità e avventura, di indipendenza e dipendenza emotiva, e di sicurezza e novità.

Luna in Ariete in congiunzione con Marte in Gemelli. 26 APRILE

La congiunzione tra la Luna in Ariete e Marte in Gemelli può portare una forte energia e motivazione per agire e realizzare i nostri obiettivi. L’Ariete rappresenta l’energia vitale e il desiderio di iniziare nuove attività, mentre il Marte in Gemelli enfatizza la necessità di comunicazione e di pensiero veloce per raggiungere i nostri obiettivi.

In questo periodo, potremmo sentirci spinti a prendere decisioni rapide e ad agire rapidamente, ma è importante prestare attenzione alla comunicazione e alla chiarezza delle nostre azioni. Potremmo anche sentirsi inclini a cercare nuove attività e progetti da intraprendere, magari attraverso la connessione con nuove persone o idee.

Tuttavia, la Luna in Ariete potrebbe anche portare un’energia impulsiva e una tendenza ad agire senza pensarci troppo, quindi è importante bilanciare la nostra motivazione con un po’ di riflessione e consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni.

PIANETI

MARTE IN GEMELLI

Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, si trova nel segno dei Gemelli per l’intero mese di aprile 2023. Questa posizione astrologica suggerisce un periodo in cui potremmo sentirci particolarmente attivi e desiderosi di esprimere le nostre opinioni e le nostre idee.

Marte in Gemelli è un’energia molto mentale e comunicativa, che ci spinge a essere arguti, rapidi e intuitivi. Siamo stimolati dall’idea di confrontarci con gli altri, di dibattere e di apprendere cose nuove. Tuttavia, può anche esserci una certa tendenza alla superficialità e alla dispersività, con la difficoltà di concentrarsi su un’unica attività o di portarla a termine.

Durante questo periodo, potremmo sentirsi spinti ad essere più socievoli e a creare nuove relazioni, grazie alla capacità di Marte in Gemelli di relazionarsi facilmente con gli altri. Tuttavia, è anche importante fare attenzione a non diventare troppo esigenti o troppo impulsivi, altrimenti rischiamo di scontentare coloro con cui interagiamo.

In sintesi, il mese di aprile 2023 con Marte in Gemelli ci invita ad essere dinamici, aperti alla novità e alla comunicazione, ma anche a fare attenzione a non disperdere le nostre energie e a non esagerare nella nostra impulsività.

Giove in Pesci

Giove, il pianeta dell’espansione, della fortuna e dell’ottimismo, si trova nel segno dei Pesci per tutto il mese di aprile 2023. In questo segno, Giove è a casa sua, il che significa che la sua energia si esprime al meglio. I Pesci sono un segno molto sensibile, emotivo e spirituale, e Giove qui potrebbe portare un senso di compassione e di amore universale. Potrebbe essere un periodo in cui ci sentiamo ispirati a dare di più agli altri, a fare del bene nel mondo.

Tuttavia, ci potrebbero essere alcuni rischi legati alla presenza di Giove nei Pesci. Giove è un pianeta che spinge per l’espansione, ma i Pesci possono essere un segno di evasione e di fuga dalla realtà. Potremmo sentirsi tentati di ignorare i problemi reali e di vivere in un mondo di sogni e di illusioni. Dobbiamo stare attenti a non cadere nella trappola di questa energia eccessivamente idealista.

Inoltre, Giove in Pesci potrebbe portare un aumento della sensibilità emotiva. Potremmo sentirsi più vulnerabili del solito e potrebbero esserci momenti in cui ci sentiamo sopraffatti dalle nostre emozioni. Tuttavia, questa energia ci offre anche la possibilità di esplorare la nostra interiorità e di connetterci con la nostra spiritualità.

In generale, il transito di Giove nei Pesci è un periodo in cui siamo chiamati a crescere a livello emotivo e spirituale. Dovremmo cercare di essere più compassionevoli, di essere più attenti alle nostre emozioni e di coltivare la nostra spiritualità.

Saturno in Acquario

Saturno in Acquario durante il mese di aprile 2023 rappresenta un’energia che ci invita a concentrarci sulla nostra evoluzione personale e sul benessere collettivo. Questo pianeta governa la responsabilità, la disciplina e la struttura, e in Acquario si concentra sull’innovazione e la rivoluzione sociale. Durante questo periodo, potremmo sentirsi spinti a riflettere sulla nostra posizione all’interno della società e ad adottare un approccio più pragmatico e razionale nei confronti delle questioni sociali. Potremmo anche sentirsi spinti a cercare soluzioni innovative e originali ai problemi che ci circondano.

Saturno in Acquario può anche metterci alla prova, poiché ci chiede di assumerci la responsabilità delle nostre azioni e di fare scelte consapevoli. Questo può significare affrontare le nostre paure e le nostre insicurezze per superarle e raggiungere i nostri obiettivi. Tuttavia, se ci impegniamo a lavorare sodo e a mantenere un atteggiamento disciplinato, Saturno in Acquario ci offre la possibilità di raggiungere grandi successi e di realizzare il nostro pieno potenziale.

Urano in Ariete

Durante il mese di aprile 2023, Urano si trova nel segno zodiacale dell’Ariete. Questa posizione può portare un senso di impazienza e di voglia di agire rapidamente e in modo indipendente. Urano in Ariete favorisce l’innovazione e la creatività, ma anche l’irruenza e l’imprevedibilità. Potrebbero verificarsi situazioni in cui si sentirà la necessità di cambiare radicalmente la propria vita o di prendere decisioni rapide e inaspettate. È importante ricordare che l’energia di Urano può essere molto potente, ma anche destabilizzante se non viene gestita con cautela. In questo mese, è possibile che si senta il bisogno di fare delle scelte fuori dagli schemi e di esplorare nuove possibilità, ma è importante farlo con un occhio attento alla realtà e senza trascurare gli aspetti pratici della situazione.

Nettuno in Pesci

Il pianeta Nettuno trascorrerà tutto il mese di aprile nel suo segno di domicilio, Pesci. Questo potrebbe portare un’energia nebulosa e sognante, che potrebbe rendere difficile mantenere la concentrazione e la lucidità mentale. Tuttavia, potrebbe anche esserci un aumento dell’empatia e della sensibilità verso gli altri. Potrebbe esserci una forte tendenza a voler evadere dalla realtà e dalle responsabilità quotidiane, ma è importante mantenere un certo livello di attenzione per evitare di cadere nella confusione e nell’illusione. Questo periodo potrebbe essere un’opportunità per la meditazione e la riflessione interiore, ma anche per la creatività e l’ispirazione artistica.

