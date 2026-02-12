I fidanzati con il Vescovo a Montenero: un San Valentino nel segno della fede

Home

12 Febbraio 2026

Livorno 12 febbraio 2026

Un San Valentino diverso, vissuto non solo come festa romantica ma come occasione di riflessione e crescita spirituale. È l’invito che il Vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti, rivolge a tutte le coppie di fidanzati della diocesi: partecipare alla Santa Messa in programma sabato 14 febbraio alle ore 18:15 presso il Santuario della Madonna di Montenero.

Nel cuore di uno dei luoghi più simbolici e amati del territorio, le coppie potranno ritagliarsi un momento speciale per affidare il proprio cammino affettivo alla protezione della Madonna delle Grazie, patrona della Toscana. Un gesto semplice ma profondo, che trasforma la festa degli innamorati in un’occasione per rinnovare l’impegno reciproco, riscoprire il valore della promessa e dare un fondamento ancora più solido al proprio progetto di vita insieme.

L’iniziativa nasce dal desiderio di accompagnare i giovani nel loro percorso, offrendo uno spazio di ascolto e condivisione. In un tempo in cui le relazioni sono spesso messe alla prova dalla frenesia quotidiana e dalle incertezze del futuro, la Chiesa livornese propone un momento di pausa, silenzio e preghiera, per ricordare che l’amore autentico si costruisce giorno dopo giorno, con responsabilità, dialogo e fiducia.

La celebrazione sarà dedicata in modo particolare ai fidanzati, con un pensiero e una benedizione speciale per chi sta costruendo un cammino verso il matrimonio o semplicemente desidera affidare il proprio legame alla luce del Vangelo.

Il Santuario di Montenero, con la sua atmosfera raccolta e il panorama che abbraccia la città e il mare, farà da cornice a questo incontro che unisce sentimento e spiritualità. Un modo concreto per dire che l’amore non è solo emozione, ma scelta consapevole e dono reciproco.

Un San Valentino che guarda oltre la cena a lume di candela, per mettere al centro ciò che conta davvero: il desiderio di camminare insieme, sostenuti dalla fede.

