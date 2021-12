Home

30 Dicembre 2021

I folgorini convocati al seminario nazionale giovanile Fijlkatam

IN ALLENAMENTO CON LA NAZIONALE GIOVANILE DI KARATE FIJLKAM

Livorno 30 dicembre 2021

Straordinario, l’ultimo appuntamento sostenuto dal settore Karate della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), che, dal 27 al 29 del dicembre, ha organizzato presso il villaggio sportivo di Bella Italia di Lignano Sabbiadoro (UD), il Seminario Nazionale di Kata “forme” e Kumite “combattimento a contatto controllato” dedicato ai talenti del vivaio della Nazionale Giovanile per entrambe le specialità.

I criteri di accesso e di invito è stato rivolto ai migliori atleti del momento per le categorie degli Esordienti (12 – 13 anni d’età), Cadetti (14 – 15 anni), Juniores (16 – 17) e Under 21 (18 – 20) per i primi 5 classificati nel Campionato Italiano delle rispettive categorie e i primi 7 posti, classificati nel circuito del “KARATE 1 YOUTH LEAGUE”, organizzato dalla World Karate Federation – WKF.

Gli allenamenti sono stati svolti sotto l’attenta guida dei componenti della Commissione Nazionale Attivita’ Giovanile – CNAG di cui ne fanno parte il Presidente M° Gennaro TALARICO e i membri M° Daniela BERRETTONI, M° Andrea TORRE degli Allenatori Federali M° Antonio CALIFANO, M° Tiziana COSTA, M° Ciro DE FRANCESCO, M° Domenico DORIA, M° Simone GENOCCHIO, M° Selene GUGLIELMI, M° Francesco MAFFOLINI, M° Michela NANNI, M° Greta VITELLI.

L’attività della classe Esordienti è stata condotta dal Responsabile Gruppo di Lavoro Sviluppo Attività Under 14 M° Marco CIVIDINI e degli allenatori M° Francesca ADRIATICO, M° Vittorio MORENO, M° Marcela REMIASOVA.

In questa cornice di alto livello presente il settore giovanile della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, con i folgorini Jacopo CITI (Campione d’Italia, medaglia di bronzo alla WKF K1 Youth League di Limassol e 7° posto alla WKF K1 YL di Porec) Emma FRIZZI (Campionessa d’Italia), Leonardo BOMBARDI (medaglia di bronzo al Campionato Italiano) e Andrea BOZZI (5° posto al Campionato Italiano), che in questi 3 (tre) giorni intensi di allenamento, hanno sostenuto con ottime performance le 4 sessioni di training formativo dedicato e mirato, in previsione dei prossimi impegni internazionali.

Gli atleti combattenti blu/azzurri (i colori della ASD 187° Folgore), sono stati accompagnati per tutta la durata della trasferta dal “tecnico con le stellette” Antonio CITI.

Inoltre, gli allenamenti sono stati svolti a “porte chiuse” e attuate da parte dell’organo sportivo tutte le procedute previste ai fini della sicurezza, con la messa in opera delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, a garanzia dell’importante momento di crescita individuale e agonistico delle giovani promesse del Karate italiano.

