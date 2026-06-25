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I Gary Baldi Bros in concerto in Fortezza Nuova

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25 Giugno 2026

I Gary Baldi Bros in concerto in Fortezza Nuova

Livorno 25 giugno 2026 I Gary Baldi Bross in concerto in Fortezza Nuova

La travolgente band infiammerà il palco principale con il nuovo show dell’estate 2026

Entra nel vivo anche la stagione dei grandi concerti alla Fortezza Nuova, che si conferma sempre

più uno dei principali punti di riferimento per l’aggregazione culturale, musicale e sociale della

città.

Dopo gli appuntamenti che nelle ultime settimane hanno richiamato migliaia di persone tra eventi,

festival e iniziative dedicate a pubblici diversi, venerdì 26 giugno alle ore 21 prenderà

ufficialmente il via il cartellone dei grandi eventi estivi con lo show dei travolgenti Gary Baldi

Bros.

Se dovessimo definire i Gary Baldi Bros potremmo dire che sono dei veri e propri “portatori sani

di felicità”: ciò che il pubblico porta con sé dopo ogni loro concerto sono sorrisi, energia e il

ricordo di un’esperienza collettiva coinvolgente e divertente.

Dopo oltre quindici anni di concerti e spettacoli in tutta Italia e all’estero, i Gary Baldi Bros tornano

con un nuovo show che mantiene intatta la formula che li ha resi amatissimi dal pubblico: una

miscela esplosiva di musica, intrattenimento e teatralità, sempre all’insegna delle grandi hit degli

anni Novanta.

Nuova veste scenica, nuova scaletta e la consueta carica di energia per uno spettacolo pensato non

soltanto per far cantare e ballare il pubblico, ma per trasformare la serata in una vera festa

condivisa, grazie anche allo spettacolo in 3D – grande novità del concerto – per cui saranno forniti

appositi occhiali all’ingresso.

I biglietti sono disponibili presso Symphony in Piazza Cavour oppure online sulla piattaforma

Oooh.events.

Per info, prenotazioni e biglietti è possibile conttattare management@garybaldibros.com.

Prima del concerto sarà possibile trascorrere la serata negli spazi della Fortezza Nuova, che per tutta

la stagione offriranno anche un’ampia proposta gastronomica. Sotto la pineta sarà attiva l’area food

con le specialità della cucina tipica di Melafumo, le proposte di carne di The Butcher in

collaborazione con L’Angolo della Carne, gli aperitivi del Chiosco in Fortezza e le pizze della

Pizzeria da Ugo.

Sempre aperto anche il bar della Fortezza, punto di riferimento quotidiano per colazioni, merende,

aperitivi e spuntini.

La Fortezza Nuova si conferma un luogo aperto, inclusivo e capace di attrarre pubblici di tutte le età

attraverso una programmazione ricca e diversificata che ne rafforza il ruolo di cuore pulsante

dell’estate livornese.

Una Fortezza tutta nuova

Voluta dai Medici alla fine del ‘500, Fortezza Nuova è il polmone verde del centro storico livornese. Icona del

quartiere Venezia, spicca come un’isola fortificata, circondata dal Fosso Reale. 44 mila metri quadrati di parco

pubblico, disseminato di locali completamente restaurati, ospitano tutto l’anno eventi artistici, didattici, scientifici. La

città si riappropria di uno spazio nevralgico grazie a un progetto di riqualificazione, destinato a restituire un gioiello

dal valore straordinario. Una realtà tutta nuova per condividere, in modo sano, natura, bellezza e cultura di un

simbolo del territorio.