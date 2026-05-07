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I giovani del karate Folgore ospiti alla festa del corpo del 187 reggimento

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7 Maggio 2026

I giovani del karate Folgore ospiti alla festa del corpo del 187 reggimento

Livorno 7 magio 2026 I giovani del karate Folgore ospiti ala festa del corpo del 187 reggimento

Si è svolta presso la Caserma “Vannucci” di Livorno la cerimonia commemorativa per l’85° anniversario del primo lancio di guerra dei paracadutisti italiani sull’isola di Cefalonia, 30 aprile 1941, uno dei momenti più significativi, emotivamente coinvolgenti per la delegazione in rappresentanza del settore giovanile di Karate i “folgorini”.

L’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, costituita nel 2002, ha preso parte alle celebrazioni ufficiali e a termine cerimonia ha vissuto un ulteriore momento di aggregazione incontrando i “Veterani” del Reggimento a suggellare un legame ancora più forte fra generazioni.

Il 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, guidato dal Comandante Colonnello Girolamo Bufi, ha celebrato la ricorrenza con una solenne Festa di Corpo, e gli onori alla Bandiera di Guerra del Reggimento.

Lealtà, abnegazione e spirito di corpo non sono semplici parole, ma valori fondanti che definiscono l’identità e l’operato della Folgore. I baschi amaranto rappresentano una tradizione gloriosa e un esempio di impegno, dedizione e appartenenza che continua a ispirare le nuove generazioni.

In un tempo in cui il cambiamento rappresenta la sola costante, mantenere vive queste virtù assume un valore ancora più profondo. La storia della Folgore costituisce un patrimonio indissolubile che unisce e guida verso un futuro ricco di opportunità e sfide.

Un legame forte, simbolo di unità e continuità, è l’impegno del club blu/azzurro, colori di rappresentanza della Forza Armata, a trasmettere gli importati valori etici morali ai giovani folgorini, veri protagonisti del domani.

La ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno invita tutto il settore giovanile ad abbracciare con entusiasmo ogni occasione di crescita personale e collettiva, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono la Folgore.

Hanno preso parte alla cerimonia il Presidente della ASD 187 il 1º Lgt (ris.) Costantino Oliverio, i dirigenti Maresciallo Ordinario Daniele Pilagatti e Graduato Aiutante Antonio Citi, i tecnici Antonio D’Ambra, Vincenzo Corvaglia e Gloria Pratesi con i folgorini Andrea Bozzi, Bianca Boni, Edoardo Pili, Elyas Amir Rizzo, Emma Ludovica Frizzi, Gabriele Pili, Jacopo Citi, Leonardo Nannini, f.lli Samuele e Simone Corvaglia e Valentina Strazzabosco.

Le parole del Presidente della ASD 187: “Fieri di rappresentare la nostra Istituzione, questo è il simbolo della nostra forza, della nostra determinazione e della nostra ambizione.”