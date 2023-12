Home

Cronaca

I giovani della Commissione Ambiente e Mobilità Sostenibile CAMS in visita al Banco 13 del Mercato Centrale

Cronaca

29 Dicembre 2023

I giovani della Commissione Ambiente e Mobilità Sostenibile CAMS in visita al Banco 13 del Mercato Centrale

Livorno 29 dicembre 2023 – I giovani della Commissione Ambiente e Mobilità Sostenibile CAMS in visita al Banco 13 del Mercato Centrale

Al Banco 13 “Ri-generi alimentari” del Mercato Centrale di Livorno si è svolta una visita da parte dei giovani della Commissione Ambiente e Mobilità Sostenibile (CAMS) del Comune di Livorno, tra i quali Nina Palermo, accompagnati da Gabriele Rammairone, tutor della Cams.

Ad accoglierli, i percettori di reddito di cittadinanza che vi prestano servizio, grazie a questo progetto di solidarietà e riuso promosso dal Comune di Livorno con il supporto di Aamps e la collaborazione della cooperativa Brikke Brakke, finalizzato a ridurre gli sprechi alimentari grazie ai prodotti invenduti che i commercianti delle aree mercatali cittadine mettono a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno.

Questa virtuosa iniziativa, grazie alla quale l’Amministrazione comunale ha recentemente vinto il premio “Ambasciatore nazionale dell’Economia Civile 2023”, persegue l’obiettivo sociale di aiutare le persone in difficoltà donando cibo che altrimenti verrebbe gettato via, perseguendo anche l’obiettivo ambientale di ridurre l’impronta ecologica del cibo.

Ogni anno in Italia vengono infatti sprecati 8,65 milioni di tonnellate di generi alimentari, 140 kg a persona. Una quantità assurda, se si pensa al lavoro, all’energia e all’acqua necessaria per produrla. È oramai chiaro che tutti i comportamenti individuali, anche i più piccoli, hanno effetti sull’economia e l’ecologia del Paese.

Il Banco si trova all’interno del Mercato coperto delle Vettovaglie (Sala delle Gabbrigiane) ed è aperto dal lunedì al sabato. Usufruirne è molto semplice: dalle ore 11 alle ore 13 ci si può recare al banco per prendere il numerino, che corrisponderà al numero della cassetta che sarà poi consegnata. Ripresentandosi alle ore 14.30 sarà infatti possibile ritirare la cassetta riempita dai lavoratori del Banco con frutta, verdura e pane donato dai commercianti.

I giovani della CAMS invitano la cittadinanza ad andare al Banco 13 per partecipare all’iniziativa.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin