I giovani scacchisti labronici a Salsomaggiore per i campionati giovanili. 11 allievi della scuola Carlo Falciani in gara

28 Giugno 2024

28 Giugno 2024

Livorno 28 giugno 2024 – I giovani scacchisti labronici a Salsomaggiore per i campionati giovanili. 11 allievi della scuola Carlo Falciani in gara

Si svolgeranno a Salsomaggiore dal 29 giugno al 6 luglio i campionati italiani individuali giovanili di scacchi con una partecipazione record di oltre 1300 iscritti provenienti da tutta Italia.

Molto folta e qualificata la squadra di giocatori tesserati Livorno scacchi.

Saranno ben 11 gli allievi della scuola di scacchi Carlo Falciani, 9 provenienti dal settore agonistico allenati da Roberto Corso e 2 dal settore nuove leve allenati da Ennio Politi.

Nell’under 8 il piccolo Luca Doronzo sfiderà ad armi pari 83 avversari.

Nell’under 10 debutto per Dario Panciatici e Matteo Quaranta che se la vedranno con altri 173 concorrenti.

Debutto anche per Martina Salandin nell’under 12 femminile che sfiderà 53 giocatrici.

Grande attesa per l’under 12 dove sarà presente la punta di diamante di Livorno scacchi, Edoardo, detto Dodo, Fulgentini, prima nazionale con 1904 punti, sesto ai nastri di partenza di un torneo che vede 222 partecipanti.

Ricordiamo che Dodo è campione livornese sociale in carica.

Nello stesso torneo ci attendiamo una buona prova dagli “esperti” Filippo Buonagurio e Federico Mario, entrambe terze nazionali e da Samio Leoni.

Tutti col fiato sospeso per il torneo under 14 che vedrà la partecipazione della due volte campionessa italiana under 12 e under 14 Greta Viti, prima nazionale con 1810 punti e numero 23 di un tabellone che vede alla partenza 234 giocatori.

Coraggiosa la scelta di Greta che ha deciso di giocare il torneo assoluto insieme ai maschi rinunciando ad una probabile terza vittoria nel torneo riservato alle ragazze.

Nello stesso torneo ci attendiamo una buona prova dal “veterano” Ettore Sassi, settimo l’anno scorso nell’under 12, seconda nazionale con 1655 punti e da Aron Pratelli, seconda nazionale con 1690 punti.

Sarà come ogni anno una manifestazione sportiva ad alto valore agonistico.

9 partite a tempo lungo, circa 4 ore di gioco a partita, in 7 giorni e tantissima adrenalina e concentrazione per arrivare al tanto ambito titolo italiano.

Per gli scacchi la dimostrazione di una eccezionale vitalità nell’epoca dei giochi online virtuali.

Per Livorno la conferma di un movimento che da oltre 10 anni ottiene grandi risultati sia dal punto di vista tecnico, miglior circolo toscano a livello giovanile negli ultimi 2 anni, che dal punto di vista sociale, con il progetto gioco scaccia gioco che ogni anno si conclude sulla Terrazza Mascagni e la scuola di scacchi al museo di storia naturale che riprenderà il primo sabato di ottobre.

Livorno scacchi seguirà quotidianamente l’evento che sicuramente appassionerà tutta la città.

