4 settembre 2018

I Golden Players Livorno al torneo nazionale Maxibasket di Ischia

Giocatori over 50 del basket livornese in gara con le formazioni del Napoli, Caserta e Lazio

Al Palazzetto dello Sport di Ischia dal 7 al 9 settembre

Livorno – I Golden Players di Livorno , giocatori over 50 del basket livornese, parteciperanno al primo torneo nazionale Golden Players che si terrà a Ischia dal 7 al 9 settembre. Una partecipazione che , insieme ad altre squadre del centro Italia, suggella la grande tradizione cestistica livornese.

I Golden Players Livorno scenderanno sul parquet per affrontare le squadre Golden di Napoli, di Caserta ed una rappresentativa del Lazio, formazioni che vedono tra le fila atleti “maturi” che hanno giocato per anni in categorie nazionali e regionali.

E’ la prima volta che i Golden Livornesi ( la formazione è costituita da Alessandro Mori, Paolo Maltinti, Massimo Gatto, Paolo Bonistalli, Carlo Bellavista, Marco Caluri, Mimmo Bruni, Fabio Gorga, Fulvio Tasca, Massimo Tessari, Michele Pacella e Fabrizio Cerri ) partecipano a questo evento nazionale e per la loro prima “trasferta” hanno ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno.

L’iniziativa è stata presentata a palazzo comunale nel corso di una conferenza stampa presieduta dall’assessore allo sport Andrea Morini con la partecipazione dei Golden Players Paolo Maltinti e Massimo Gatto, e di Maurizio Vortici, presidente dei Golden Livorno. E’ stata l’occasione per illustrare quello che è il vero spirito Golden, ovvero la voglia di mantenere viva una passione per la pallacanestro che non conosce limiti di età; ma la conferenza ha offerto anche l’opportunità di anticipare il progetto che Golden Players Livorno stanno portando avanti: organizzare proprio a Livorno un torneo Maxi Basket con squadre Golden provenienti da tutto il territorio nazionale. La posizione baricentrica di Livorno consentirebbe di richiamare squadre sia dal sud che dal nord ed i contatti stanno già procedendo con successo.

Ringraziamenti sono stati espressi dall’assessore Morini nei confronti della squadra che “porterà il nome di Livorno in questo prossimo quadrangolare”.