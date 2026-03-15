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I “Joyful Gospel Ensemble” in concerto all’ospedale di Livorno

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15 Marzo 2026

I “Joyful Gospel Ensemble” in concerto all’ospedale di Livorno

LIVORNO, 15 marzo 2026 I “Joyful Gospel Ensemble” in concerto all’ospedale di Livorno

La musica gospel entra negli spazi dell’ospedale di Livorno per un pomeriggio dedicato alle donne, alla solidarietà e alla condivisione. Giovedì 19 marzo alle ore 17 il The Joyful Gospel Ensemble si esibirà nel “Giardino delle magnolie”, davanti alla chiesa ospedaliera, in un concerto gratuito organizzato a favore dell’associazione “Livorno Donna Salute e Cultura”, portando tra pazienti, operatori sanitari e cittadini un momento di energia, vicinanza e partecipazione.

L’iniziativa, che dur si inserisce nel calendario di appuntamenti promossi nel mese di marzo, tradizionalmente dedicato alle donne, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle associazioni e delle realtà che ogni giorno si impegnano per la tutela, la dignità e la salute femminile. Il concerto rappresenta il terzo e ultimo appuntamento di una piccola rassegna musicale dal titolo “Voci di donna” con cui il coro ha scelto di sostenere simbolicamente le donne e tutte le persone che sono loro accanto.

Dopo il primo concerto del 7 marzo al Centro Commerciale Parco Levante, organizzato per l’associazione Ippogrifo, e il secondo appuntamento del 13 marzo all’Ospedale di Cisanello per il Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, il Joyful Gospel Ensemble conclude quindi questo percorso musicale proprio a Livorno.

Il coro porterà un repertorio ricco di ritmo, spiritualità e coinvolgimento, capace di trasformare anche luoghi di cura e di lavoro in spazi di incontro e di condivisione emotiva. L’obiettivo è offrire un momento di leggerezza e di comunità, ricordando quanto il sostegno reciproco e la cultura possano contribuire al benessere delle persone.

Il concerto è aperto a tutti e a ingresso gratuito.