13 Marzo 2023

I Laions under 19 si arrendono sul terreno della Capolista Cus Siena

Livorno 13 marzo 2023 – I Laions under 19 si arrendono sul terreno della Capolista Cus Siena

In questa assolata domenica, nella terza giornata di ritorno del campionato regionale di categoria, gli under 19 della LundaX Lions Amaranto – in formazione rimaneggiata – hanno perso 31-12 (5 mete a 2; 5 punti a 0 in classifica) sul terreno dell’imbattuta capolista CUS Siena.

Per gli amaranto, mete di Kaminsky – nell’occasione schierato terza linea – e del trequarti centro Carniel, condite da una trasformazione del mediano di apertura Giorgi.

La LundaX Lions Amaranto è, per la categoria, società tutor dei Mascalzoni del Canale, la realtà sinergica che riunisce sotto un’unica bandiera Elba, Piombino e Cecina.

La formazione livornese schierata a Siena:

Orzati; Batistoni, Mibelli, Carniel, Zampini (1’ st Pellegrini); Giorgi, Casalini; Kaminsky, Castagnini, Di Termini; Pannocchia (13’ st Zampini), Hernandez; Quercioli, Zingoni (1’ st Marchi) Pistolesi. All.: Fusco – Risaliti – Piacentini.

