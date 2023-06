I lavori Asa in piazza Roma proseguiranno fino al 16 giugno

Home

7 Giugno 2023

ASA comunica che i lavori in piazza Roma proseguiranno, salvo condizioni meteo avverse, fino al 16 giugno.

Dopo la sostituzione del tratto di condotta, la ditta specializzata incaricata da ASA si occuperà del ripristino totale del manto stradale danneggiato dal guasto improvviso del 30 maggio.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in condizioni di sicurezza, in accordo col Comune di Livorno, permane fino al termine dei lavori la chiusura della carreggiata in corrispondenza di piazza Roma nel tratto compreso tra via Roma e viale Mameli.

