I Leggendari presentano The Storm, musica ed emozioni all' ex cinema Aurora

21 Luglio 2025

Livorno 21 luglio 2025 I Leggendari presentano The Storm, musica ed emozioni all’ ex cinema Aurora

Mercoledì 23 luglio alle ore 21:00, l’Ex Cinema Aurora si accenderà di musica ed emozioni per una serata speciale organizzata dalla Compagnia Teatrale I Leggendari.

Un concerto pensato per festeggiare insieme al pubblico la vigilia della nostra partenza verso un nuovo, importante traguardo: due serate di spettacolo al Teatro Festival di Valtellina-Valchiavenna.

Protagonisti della serata saranno The Storm, duo musicale formato dai polistrumentisti Giulio Vagniluca e Leone Lanz.

Giulio e Leone si conoscono fin dall’infanzia e stanno trasformando la loro passione per la musica in un vero e proprio lavoro.

Le loro sonorità attraversano generi e stili senza etichette, portano in scena un messaggio autentico, fatto di energia e ispirazione.

Non sono la classica rock band, né un gruppo jazz o pop: fanno semplicemente la loro musica.

Questa estate stanno affrontando le loro prime esperienze professionali tra sessioni di registrazione, jam session e concerti on the road — come durante la 52ª edizione di Umbria Jazz, dove si sono esibiti in diverse serate di successo — la musica è diventata per loro un vero e proprio stile di vita.

Nonostante abbiano solo 16 anni, entrambi vantano già esperienze importanti:

Giulio Vagniluca è cantante, chitarrista, sassofonista e studia chitarra classica al Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia. I suoi viaggi in giro per il mondo sono fonte d’ispirazione per i testi delle loro canzoni.

è cantante, chitarrista, sassofonista e studia chitarra classica al Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia. I suoi viaggi in giro per il mondo sono fonte d’ispirazione per i testi delle loro canzoni. Leone Lanz, pianista, chitarrista, bassista e batterista, studia al Liceo Musicale di Città della Pieve, specializzandosi in pianoforte classico e percussioni. Collabora a vari progetti musicali, suona in una band jazz fusion e già da anni compone ed esegue dal vivo musiche originali per spettacoli teatrali.

Abbiamo conosciuto Leone proprio un anno fa, quando accettò di accompagnare con la chitarra — con appena un giorno di prove — il nostro spettacolo “Le Verità della Memoria”. In quell’occasione abbiamo scoperto non solo il suo talento, ma la sua serietà e il suo modo di lavorare.

Per questo, a un anno di distanza, abbiamo deciso di chiamarlo per festeggiare insieme questo primo traguardo della nostra Compagnia.

L’ingresso è riservato ai soci (tesseramento 5€) e sarà possibile prenotare la cena al numero 320 2436053.

