3 Dicembre 2022

I Lions Amaranto domenica ospiteranno il Viadana cadetto

Livorno 3 dicembre 2022

Il Viadana cadetto renderà visita questa domenica, nel quadro dell’ottava giornata di B, girone 2, alla LundaX Lions Amaranto.

Calcio d’inizio alle 14:30, arbitro Gianluca Farinelli di Reggio Emilia, ingresso libero sugli spalti del ‘Priami’ di Stagno, radiocronaca dalle 14:25 sull’emittente web www.radionuovanetwork.com.

Le previsioni meteo indicano, per domenica pomeriggio, per questa terza partita interna della stagione dei livornesi, possibili piogge.

Sarebbe però auspicabile il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dell’impianto di via Marx. Finora, sia contro il Formigine (quando è giunta un’amara ed evitabile sconfitta), sia contro il CUS Siena (quando si è registrata una brillante vittoria), ai giocatori amaranto non è mancato l’appoggio del pubblico, composto anche da giovani e giovanissimi del vivaio.

Da quando, nel 2019, grazie alla vittoria nel bando per la gestione dell’impianto comunale, il ‘Priami’ è diventato il quartier generale dei ‘Leoni’, è cresciuto a dismisura il senso d’appartenenza ed il numero dei supporters in occasione delle sfide casalinghe è aumentato in modo evidente. Si può fare un bel tifo, eventualmente, anche sotto l’ombrello…

Al di là del fattore ambientale, la LundaX Lions Amaranto, contro il Viadana cadetto, non potrà contare sul favore del pronostico.

La formazione mantovana ha importanti risorse e può contare su giocatori di tutto rispetto per la categoria. I risultati ottenuti nel primo scorcio del torneo confermano le potenzialità dei gialloneri, che hanno vinto nettamente ed ottenuto il massimo sul terreno del CUS Siena e dello Jesi, in casa con il San Benedetto e con l’Imola e che nella doppia trasferta in terra fiorentina hanno racimolato sei punti (affermazione 10-15 contro il Firenze’31 e pareggio 20-20 sul terreno della Florentia).

Per la LundaX Lions Amaranto sarebbe importante, anche in caso di sconfitta contro il Viadana cadetto, saper strappare qualche punticino.

