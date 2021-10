Home

29 Ottobre 2021

I Lions Amaranto Livorno ospitano il Modena. In caso di successo primo posto solitario?

Livorno 29 ottobre 2021

Forse è meglio che Giampaolo Brancoli, l’allenatore dei Lions Amaranto Livorno (con lui alla guida, dall’autunno del 2018, la squadra ha ottenuto in tutto, in 27 partite ufficiali, 22 vittorie e 5 sconfitte) non legga queste righe, altrimenti si potrebbe arrabbiare con l’autore del pezzo, ma c’è una combinazione di risultati grazie alla quale la sua formazione, domenica alle 16:10, potrebbe trovarsi solitaria in testa alla classifica. In vetta alla graduatoria la situazione, dopo le prime due fatiche del girone 2 di serie B, recita: Parma’31 10 p.; Lions Livorno e Florentia 9. Distaccate (anche complice il turno di riposo già osservato dal Livorno Rugby) tutte le altre. In questa domenica, nel quadro della terza giornata, il Florentia resterà fermo alla finestra (e dunque resterà momentaneamente inchiodato a quota 9), mentre le due squadre labroniche incroceranno le armi con due compagini emiliane. Sono in programma alle 14:30 Lions Livorno – Modena (arbitro Antonio Chiarioni di Perugia) e Parma’31 – Livorno Rugby. È evidente: se i Lions conquistano la loro terza vittoria di fila e se il Parma’31 cede contro il Livorno Rugby, gli stessi amaranto sarebbero (a quota 13 o, in caso di affermazione con il bonus aggiuntivo, a quota 14) soli a guardare tutti dall’alto verso il basso. Il tutto alla vigilia di un trittico di incontri che Scardino e compagni andranno a sostenere al cospetto di tre compagini (Jesi, CUS Siena e Imola) non certo di prima fascia. Tre gare che a loro volta precederanno il derby cittadino del 12 dicembre (al ‘Priami’, nell’ultima partita del 2021). Nessuno, alla vigilia del torneo, aveva messo i Lions nelle prime file della griglia di partenza e nessuno chiede di battagliare fino al termine della stagione per la prima piazza, l’unica che consegna la promozione in A. Al tempo stesso è giusto coccolarsi questo favoloso momento ed avere la consapevolezza che ripetendosi sugli altissimi livelli espressi domenica scorsa contro l’Olimpic Roma (indubbiamente la miglior prova fornita dalla prima squadra Lions nella propria storia sportiva, iniziata nel 2007), l’annata può regalare piacevolissime soddisfazioni. Contro il Modena (ingresso gratuito per gli sportivi: a proposito è previsto al ‘Priami’ di Stagno nuovamente il pubblico delle grandi occasioni) non sarà facile, per i Lions imporre la propria legge. Quella emiliana è una compagine solida, di spessore per la categoria. Ha finora affrontato due ‘big’ del girone, Olimpic Roma e Florentia e in entrambe le occasioni, pur sconfitta, ha strappato un punto (il bonus-difesa) ed ha impedito agli antagonisti la conquista del bonus-attacco. È solo a quota 2 punti, ma è destinata a salire in classifica, più che mai considerato che questo girone è caratterizzato, per il resto, da almeno quattro squadre oggettivamente deboli (e che comunque non rischiano la discesa in C: non sono previste retrocessioni). È ovvio che i modenesi moltiplicheranno gli sforzi, a Stagno, per ottenere la loro prima vittoria stagionale. Nella seconda giornata del torneo 2019/20 – quella bruscamente interrotta per l’emergenza della pandemia – i gialloblù emiliani vinsero, in rimonta, dopo una gara dalle mille emozioni, sul terreno dei labronici. Voglia di rivincita, dunque, anche per i Lions, che in senso assoluto, sul ‘Priami’ – utilizzato per le gare interne dal gennaio 2019 – hanno perso solo in un’altra circostanza, contro il Florentia. Rispetto alla brillante gara della scorsa domenica con l’Olimpic Roma, poche le novità nello schieramento amaranto. Previsto il rientro in terza linea di Giacomo Brancoli, assente contro i capitolini per un malanno fisico e per impegni professionali: per l’ex nazionale giovanile (protagonista fino all’annata 2019/20 nel massimo torneo domestico) si tratterà del debutto in casa, con la maglia Lions. Da verificare le condizioni del trequarti centro Emilio De Libero e del mediano di apertura Diego Rolla, alle prese con problemi fisici (rispettivamente un malanno muscolare e un colpo al ginocchio). La telecronaca del confronto sarà trasmessa da TC2Sport (canale digitale terrestre 272) lunedì 1 novembre alle 20:30 e alle 24:00, martedì 2 alle 13:00 e alle 18:00 e poi più volte, in varie fasce orarie, nei giorni successivi.

