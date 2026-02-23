Home

I Lions Amaranto Livorno vincono con il CUS Siena

23 Febbraio 2026

I Lions Amaranto Livorno vincono con il CUS Siena

Livorno 23 febbraio 2026 I Lions Amaranto Livorno vincono con il CUS Siena

Un ruggito da veri leoni. I Lions Amaranto Livorno giocano con una straordinaria carica e nella non facile sfida casalinga con il CUS Siena (il tradizionale derby toscano che ha anche ispirato il libro ‘La posta in palio nel terzo tempo’) ottengono un successo prezioso e meritato. Di forza i labronici si sono imposti 11-7. I ragazzi di Ceccherini e Consani interrompono così una lunga striscia di risultati negativi – la precedente affermazione risaliva alla quarta giornata – e gettano le basi per una parte finale di stagione ricca di soddisfazioni e di mete. La stagione in corso si sta rivelando preziosa per far maturare a tanti giovani utili esperienze. Esordio nel campionato di B per l’ala Armando Paradiso che ha (ben) disputato l’intero confronto. Decisamente positive le prove fornite dai classe 2006 Mattia Venoia, Giacomo Contini, Nicola Consani e Riccardo Pellegrini. In forma pure i classe 2005 Gabriele Casalini e Cristian Zingoni e i classe 2004 Thomas Chelli, Giulio Tedeschi, Giorgio Ferra ed Enzo Diego Carniel (quest’ultimo è stato premiato con una copia del libro ‘Anatomia di un terzo tempo’ quale ‘man of the match’). Di spessore pure le prove fornite da tre giocatori della vecchia guardia: gli espertissimi avanti Giacomo Vitali e Luciano Scardino ed il mediano di apertura Nicola Magni. Squadra concreta, abilissima in fase difensiva. Solo a pochi secondi dal termine, peraltro con una meta tecnica, gli avversari – con due pedine in più – hanno segnato la loro unica marcatura del confronto. Tutti gli 11 punti degli amaranto si sono registrati nel primo tempo: a bersaglio capitan Scardino (in meta al 17’) e Magni (autore di due piazzati – 37’ e 39’ – messi a segno da media distanza, dal corridoio centrale). I quattro punti conquistati consentono ai labronici di portare a 12 il margine sull’ultima in classifica ed avvicinare l’ottava piazza. Il CUS Siena, invece, con il punto ottenuto sul ‘Priami’ (bonus-difesa) si scrolla di dosso la compagnia dell’UR Firenze cadetto e si issa solitario in quinta posizione.

LIONS AMARANTO LIVORNO – CUS SIENA 11-7



LIONS AMARANTO LIVORNO: Chelli; Paradiso, Carniel, Pellegrini, Tedeschi; Magni N., Casalini Ga. (39’ st Moscatelli); Magni G., Chiarugi G., Consani N.; Scardino (9’ st Ferra), Contini; Vitali G., Zingoni (20’ st Savaglia), Vernoia (6’ st Filippi). A disp.: Gregori, Santana, Assenti. All.: Michele Ceccherini – Francesco Consani.

CUS SIENA: Taipi; Capresi (7’ st Belardi), Sanniti (7’ st Rizzi), Orsi (7’ st Ercolani), Castagnini; Sampieri (cap.), Trefoloni; Ricci (26’ st Fusi), Turano (9’ st Carmignani), Vargas; Mencarelli, Parigi; Tanzini (1’ st Totti), Ancilli, Comandi (34’ pt Pacenti). All: Luca Belardi.

ARBITRO: Davide Borgo di Genova.

MARCATORI: nel pt (11-0) 17’ m. Scardino, 32’ e 37’ cp Magni N.; nel st 39’ m. tecnica mischia CUS Siena.

NOTE: espulso per somma di gialli (37’ st) Chiarugi. Espulsioni temporanee per Chiarugi (39’ pt) e Filippi (38’ st). In classifica 4 punti per i Lions Amaranto, che hanno vinto e non si sono assicurati il bonus attacco (una meta realizzata) e 1 punto per il CUS Siena, che ha colto il bonus-difesa (ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze) e non ha ottenuto il bonus-attacco (una meta realizzata). Calci piazzati: Nicola Magni 2/3. Al man of the match, il centro dei Lions Amaranto Enzo Diego Carniel, è stata consegnata in omaggio una copia del libro, prodotto dai Lions ‘La posta in palio nel terzo tempo, il romanzo e la cronaca’. Esordio in B, nei Lions, per il trequarti classe 2007 Armando Paradiso.