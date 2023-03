Home

3 Marzo 2023

I Lions Amaranto ospitano il Bologna Club

Livorno 3 marzo 2023

La 15° giornata (4° di ritorno) di serie B, girone 2, in programma questa domenica alle 14:30, prevede un turno di riposo per il CUS Siena – ottavo in graduatoria a quota 16 in compagnia di LundaX Lions Amaranto e Formigine – e scontri tra le cinque squadre di vertice da una parte e le compagini di bassa classifica dall’altra. L’imbattuta capolista Viadana cadetta renderà visita al fanalino di coda Imola (che ha solo 7 punti all’attivo); la seconda in graduatoria, il Florentia – che accusa rispetto alla prima della classe solo 3 punti di ritardo – è attesa sul terreno del San Benedetto del Tronto, mentre la terza forza del torneo, il Modena, che è a meno sette rispetto al vertice, giocherà in casa il ‘derby della provincia’ con il Formigine.

Tre partite che vedono nettamente favorite le tre squadre sul podio della classifica. A completare il quadro il match tra US Firenze’31 e Jesi e, al ‘Priami’ di Stagno (ingresso gratuito per gli sportivi, arbitro Dario Vidackovic di Milano), tra LundaX Lions Amaranto e Bologna Club. Conti alla mano, la LundaX Lions Amaranto, con una vittoria sui felsinei, potrebbe anche ritrovarsi solitaria in settima posizione, con un ridotto disavanzo dal sesto posto e, soprattutto, con un margine di tutta sicurezza sulla zona retrocessione. Al termine della regular season (in tutto otto le giornate ancora in programma, ma attenzione: Jesi, Formigine, CUS Siena e Imola, al contrario di LundaX Lions Amaranto e San Benedetto, devono sempre osservare, in questo girone di ritorno, il loro turno di riposo e dunque devono, ciascuna, giocare solo sette gare), scenderà in C l’ultima classificata. Verrà promossa solo la prima. Nella propria storia sportiva, la squadra amaranto, al massimo, ha chiuso al sesto posto il campionato di B.

MATCH POINT.

Analizzando serenamente la situazione in classifica, per i ragazzi di Fabrizio Gaetaniello – che in tutto, da qui alla fine della stagione, giocheranno cinque volte in casa e solo tre in trasferta -, il quadro, in chiave salvezza, è invidiabile. La verità è che il confronto interno con il Bologna Club è già una sorta di ‘match point’, utile per scacciare tutti i fantasmi. Con un successo, non necessariamente condito dal bonus-attacco, la permanenza in categoria sarebbe virtualmente al sicuro. E, a quel punto, si potrebbe anche alzare l’asticella e provare a giocarsi addirittura il sesto posto. I livornesi, dopo la gara con il Bologna e la pausa del 12 marzo, giocheranno in casa con il Modena, in trasferta con il CUS Siena e in casa con il San Benedetto, poi nuova pausa di tre settimane, prima di disputare, dal 23 aprile al 14 maggio, le ultime quattro partite stagionali (sul terreno del Viadana cadetto, in casa con l’US Firenze’31, a Jesi e in casa con l’Imola).

IN CALO.

Il Bologna Club, dopo un ottimo avvio di torneo nel quale sembrava in grado addirittura di lottare per la promozione, ha conosciuto un evidente calo nel rendimento, dovuto anche alla perdita di alcuni elementi di grido della categoria. Nelle prime sette giornate, ha colto sei vittorie (netta, 51-13, quella ottenuto in casa contro la stessa LundaX Lions Amaranto). Nelle successive sei partite, per i rossoblù petroniani, solo due successi e ben quattro sconfitte, peraltro piuttosto severe. Domenica scorsa, nel derby emiliano, ha perso in casa con il Modena 3-24. Il Bologna Club è attualmente quarto, con 39 punti raccolti in 13 giornate. Netto il ritardo dal terzetto di testa ed esiguo (un punto) il margine sull’US Firenze’31, che peraltro figura con una gara in meno. I rossoblù felsinei si presenteranno al ‘Priami’ con l’intenzione di non concedere sconti, ma, dati alla mano, non hanno più feroci stimoli di classifica.

DIGIUNO CASALINGO.

La LundaX Lions Amaranto, che nelle sue ultime due gare in trasferta ha ottenuto due vittorie (e in tutto nove punti), ha finora disputato in casa cinque gare. Il ruolino dei confronti giocati sul ‘Priami’ è di un successo (risale al 20 novembre, con il CUS Siena) e quattro sconfitte (due delle quali rimediate contro le due squadre di vertice, Viadana cadetto e Florentia). Dei 16 punti in classifica, solo sei sono stati colti tra le mura amiche. Urge aumentare i giri del motore anche in occasione delle sfide interne, dove peraltro non manca mai l’apporto del pubblico. L’incontro con il Bologna Club – che pure può contare su giocatori di spessore per la categoria – può essere utile per ritrovare il dolce sapore di un successo casalingo che manca da oltre tre mesi.

NUOVO CICLO.

Dall’inizio della stagione, Fabrizio Gaetaniello sta utilizzando numerosi elementi giovanissimi (anche classe 2005), alle prime esperienze nel ruvido mondo dei campionati seniores. Si tratta di atleti di sicuro spessore, con mezzi per togliersi importanti soddisfazioni nel corso della loro carriera. Giocatori che stanno consentendo alla squadra amaranto di aprire un nuovo ciclo. Così come domenica scorsa in occasione del match di Formigine (dove per vincere si è gettato il cuore oltre l’ostacolo) saranno numerose e pesanti le defezioni in mischia.

