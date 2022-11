Home



20 Novembre 2022

I Lions Amaranto ospitano il CUS Siena, un derby toscano delicato ed importante

Livorno 20 novembre 2022

Un derby toscano delicato ed importante, in serie B, oggi, domenica 20 novembre alle 14:30 sul prato dell’Emo Priami di Stagno.

Nel confronto diretto di domani, valido per la sesta giornata del girone 2 i Lions Amaranto e CUS Siena andranno a caccia del loro primo successo stagionale.

Ingresso gratuito per gli sportivi, radiocronaca diretta sull’emittente web radionuovanetwork.

I padroni di casa si presenteranno, a grandi linee, con lo stesso schieramento che nell’ultima uscita stagionale, due settimane fa a Modena, ha saputo cogliere, all’ultimo minuto, con la preziosa meta del giovane estremo Daniele Mazzoni, il bonus-attacco.

I Lions, in classifica, dopo quattro partite giocate, hanno due punti (uno, appunto, giunto a Modena ed uno, frutto del cosiddetto bonus-difesa, ottenuto in casa con il Formigine nell’unico interno sostenuto finora in questa annata).

Il CUS Siena occupa attualmente, con un punto (strappato, grazie al bonus-difesa, in occasione del match interno dell’ultimo turno in casa con il Bologna) l’ultima piazza, in compagnia di San Benedetto del Tronto e Imola.

Al termine della stagione, scenderà in C l’ultima classificata.

