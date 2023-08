Home

I Lions Amaranto restano nel raggruppamento 2, mirino puntato sul centro classifica

1 Agosto 2023

Livorno 1 agosto 2023 – I Lions Amaranto restano nel raggruppamento 2, mirino puntato sul centro classifica

L’ultimo campionato disputato dalla LundaX Lions Amaranto in un girone con 12 squadre risale alla stagione 2010/11 (serie B, raggruppamento 2).

Successivamente, per i livornesi, si è registrata la lunga parentesi (ben otto anni) della serie C e dal 2019, al ritorno nella cadetteria,‘solo’ tornei ‘zoppi’: al via dei campionati di B, girone 2, 19/20 (quello sospeso per l’emergenza della pandemia), 20/21 (quello in realtà neppure scattato sempre a causa dell’emergenza epidemialogica), 21/22 e 22/23, gli amaranto si sono trovati in gironi con undici compagini, con una squadra che a rotazione, in ciascuna giornata, andava ad osservare il suo turno di riposo.

Una situazione antipatica, con stop forzati e classifiche ‘ricche’ di asterischi accanto ai nomi delle squadre, a segnalare gli incontri in meno.

Per fortuna, dalla stagione 2023/24 si torna, in B (il terzo campionato domestico) ad un numero pari di formazioni: saranno al via in tutto 48 squadre, divise nuovamente in 4 gironi territoriali (nord-ovest, nord-est, centro e sud), con 12 compagini ciascuno.

Oltre alla LundaX Lions Amaranto, nel raggruppamento 2, saranno protagoniste le ‘confermate’ Modena, Firenze’31, Bologna, Jesi, San Benedetto del Tronto, Formigine e CUS Siena, la neo-retrocessa Romagna, le neo-promosse Colorno cadetto e Gubbio ed una compagine ripescata, quella del Pieve di Cento.

Rispetto al torneo scorso, non figurano più il Viadana cadetto (primo e promosso in A direttamente), il Florentia (secondo, ripescato in A; nel secondo campionato domestico sarà impegnata l’Unione Rugby Firenze, frutto del lavoro sinergico tra lo stesso Florentia ed il Firenze’31) e l’Imola (retrocesso in C, dopo aver perso lo spareggio salvezza con il CUS Siena).

Al termine delle 22 giornate di regular season – prima giornata l’8 ottobre, ultima il 5 maggio – la prima sarà promossa in A (o per meglio dire, vista la riforma dei campionati, sarà promossa in A2), mentre l’ultima darà vita ai play-out (spareggi che coinvolgeranno anche le ultime dei tre gironi e che sanciranno, in tutto, tre retrocessioni in C). T

ra le favorite per il salto di categoria di questo girone del centro Italia, figurano Romagna, Modena e Bologna. Per la LundaX Lions Amaranto, il mirino è puntato sul centro classifica, con la volontà di alzare l’asticella dopo l’ottava piazza (un punto di ritardo dalla sesta piazza) dell’ultima annata.

