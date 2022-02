Home

Sport

Rugby

I Lions Amaranto under 11 iniziano il 2022 in grande stile

Rugby

28 Febbraio 2022

I Lions Amaranto under 11 iniziano il 2022 in grande stile

Livorno 28 febbraio 2022

È iniziato in grande stile il 2022 ‘agonistico’ dei Lions Amaranto under 11.

Nel primo raggruppamento del nuovo anno solare, svoltosi in questa ultima domenica del mese di febbraio, ben 25 giovanissimi ‘leoncini’ – classe 2011 e 2012 – si sono messi in grande evidenza presso il campo ‘storico’ cittadino, il ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri.

Nel raggruppamento di categoria ospitato dai ‘cugini’ del Livorno Rugby, ben tre le rappresentative dei Lions al via.

All’evento hanno partecipato, in tutto, sei formazioni della costa: le tre squadre amaranto, due del Livorno Rugby ed una del Cecina.

Come di solito accade in questo tipo di kermesse, si è dato vita ad un girone all’italiana:

le sei formazioni presenti hanno affrontato le altre cinque in mini-partite lunghe, ciascuna, 8 minuti (tempo unico).

Tanto divertimento e tante mete per tutti quanti: il lungo stop imposto dalle vacanze natalizie seguito dall’ulteriore interruzione agonistica dettata dall’aumento dei casi del Covid-19, non ha certo frenato l’entusiasmo di questi rugbisti in erba. Anzi.

In tutto le tre squadre amaranto hanno giocato ben 15 partite.

Ovviamente il dato dei risultati tecnici ha un valore del tutto relativo.

L’importante è aver ritrovato – finalmente – il modo di giocare e simpaticamente confrontarsi con gli avversari.

Soddisfattissimi delle risposte giunte appaiono gli instancabili e impagabili allenatori-educatori amaranto Vittorio Abbiuso, Davide Bonomo, Davide Strazzullo e Ilaria Arrighi.

Ecco la composizione delle tre squadre amaranto protagoniste al ‘Montano. Lions 1:

Nicolò Lorenzo Schepis, Jacopo D’Angelo, Denis Landucci, Alessandro Della Santa, Elia De Giulli, Nicola Marchesini, Ryan Romano, Vittorio Ciaravolo. Lions 2:

Adele Franchini, Diego Turchi, Diego Bartolini, Lorenzo Miovich, Mario Versati, Alessandro Botti, Filippo Aldovardi, Mattia Ceselli.

Lions 3:

Gabriele Guerrera, Giulio Ciulli, Davide Bevilacqua, Cesare Botti, Claudio Sferruzza, Michele Zampini, Diego Banchetti, Federico Abbiuso, Francesco Prestinari.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin