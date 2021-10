Home

Sport

Rugby

I Lions Amaranto under 9 iniziano in grande stile la loro ananta

Rugby

11 Ottobre 2021

I Lions Amaranto under 9 iniziano in grande stile la loro ananta

Livorno 11 ottobre 2021

Profeti in patria. Gli under 9 dei Lions Amaranto Livorno hanno iniziato in grande stile la loro ananta ‘agonistica’, con un esaltante doppio appuntamento effettuato sul campo amico ‘Emo Priami’ di Stagno. Pochi giorni dopo il simpatico e riuscitissimo ‘ritiro’ di inizio stagione, svoltosi sul lungomare pisano, tra Tirrenia e Calambrone, e dopo i primi allenamenti ‘ufficiali’ (in programma sul ‘Priami’ il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17:30 alle 18:30), i ‘leoncini’ hanno ospitato due eventi, grazie ai quali si sono confrontati con altre realtà toscane. Dapprima, nel torneo ‘I’m a Lion’ – kermesse che ha coinvolto anche le altre compagini amaranto propaganda – i numerosi atleti Lions under 9, ‘divisi’ in tre squadre, hanno incrociato le armi con due formazioni del Florentia ed una del Bellaria Pontedera. Poi, nel primo raggruppamento organizzato dal comitato toscano della FIR – e andato in scena, ribadiamo, nuovamente sul ‘Priami’ – le tre formazioni amaranto hanno affrontato Cecina e Valdinievole. Superfluo sottolineare come nelle numerose gare disputate a Stagno, nessuno ha tenuto il conteggio delle mete messe a segno e di quelle incassate. L’importante è che questi atleti possano trarre un sano divertimento praticando lo sport della palla ovale. L’entusiasmo degli atleti amaranto (nati negli anni 2013 e 2014) è davvero coinvolgente. E non a caso è davvero da guinness dei primati il numero dei giocatori tesserati in questa categoria. Ecco il lungo elenco dei ‘leoncini’ protagonisti nei due eventi del ‘Priami’: Edoardo Bani, Mirco Rossi, Zeno Cellai, Tommaso Pannese, Matteo Bertolini, Lorenzo Cabella, Ruben Ceravolo, Gabriele Sciré, Alessandro Bonsignori, Giorgio Guidi, Gregorio Lonzi, Pietro Pratelli, Tommaso Pinna, Sebastian De Simoni, Marco Vallerini, Matteo Iacopini, Tommaso Palermo, Nicholas Baldacci, Gregorio Ahmeti, Alberto Sferruzza, Giordano Del Sarto, Sole Bartoli, Nathan Pini, Mattia Turchi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin