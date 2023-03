Home

27 Marzo 2023

I Lions Amaranto vincono a Siena

Livorno 27 marzo 2023

.La terza vittoria esterna consecutiva consegna alla LundaX Lions Amaranto la certezza – virtuale, anche se non ancora matematica – della salvezza.

Con una prova granitica, la squadra livornese vince sul terreno del CUS Siena, affianca sull’ottavo gradino della classifica il San Benedetto del Tronto – che domenica prossima giocherà proprio contro i labronici, al ‘Priami’ di Stagno – e scava un profondo solco sulla zona retrocessione.

Sono ora ben 13 le lunghezze di margine sul fanalino di coda Imola. Scenderà in C solo l’ultima.

Per vincere in trasferta – 17-22 il punteggio – nella città del Palio, Scardino e compagni si sono affidati in primis alla praticità di una difesa pressochè impenetrabile. Una prova ricca d’orgoglio. Una vittoria figlia di una deteminazione davvero fuori del comune. Un’affermazione sofferta, ma meritata. Un successo tutto d’oro.

CUS SIENA – LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO 17-22

CUS SIENA: Rizzi; Conti, Capresi (22’ st Finnagan Kilby), Sanniti, Bartalini; Sampieri M. (35’ pt Trefoloni), Sampieri N.; Ricci, Faleri, Palagi (20’ st Halderman Mazzetti); Carmignani (cap.) (35’ st Pignotti), Mencarelli; Pacenti, Ancilli (30’ st Bernini T.), Emini (20’ st Rocchigiani). A disp.: Chicco. All.: Francesco Romei.

LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO: Magni N.; Zaccagnini T. (23’ st Casalini), Bernini N., Freschi M., Gregori (23’ st Zaccagnini F.); De Libero (34’ st Vitali L.), Magni M.; Bernini G., Marchi, Tedeschi; Scardino (cap.), Ciandri (1’ st Tichetti); Vitali G. (1’ st Filippi), Savaglia (29’ st Lischi), Fusco (14’ st Chiarugi G.). All.: Fabrizio Gaetaniello.

ARBITRO: Wojciech Piotr Walorek di Udine.

MARCATORI: nel pt (10-19) 2’ m. Bernini N. tr. Magni M., 6’ m. e tr. Conti, 17’ m. Bernini G. tr. Magni M., 32’ cp Conti, 38’ m. Marchi; nel st 19’ m. Sampieri N. tr. Trefoloni, 36’ cp Magni M..

NOTE: giornata ventosa, terreno dal fondo sabbioso. Espulsioni temporanee per Freschi M. (7’ pt) e Sanniti (34’ st). In classifica 1 punto per il CUS Siena (battuto con un margine inferiore alle otto lunghezze; due mete all’attivo) e 4 per la LundaX Lions Amaranto (che ha vinto e non si è assicurato il bonus-attacco; tre mete all’attivo).

