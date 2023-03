Home

I Lions battuti in casa dal Bologna 15-28

6 Marzo 2023

Livorno 6 marzo 2023

La 15° giornata di B, girone 2: La LundaX Lions Amaranto è stata superata, in casa, sul ‘Priami’ di Stagno, 15-28 (2 mete a 4), dal Bologna Club.

L’affermazione dei felsinei non fa una piega, anche se i labronici avrebbero legittimato la conquista del cosiddetto ‘bonus-difesa’.

Solo a ridosso dell’80’, gli emiliani hanno trovato la marcatura che ha permesso loro di scavare un solco più profondo del classico break.

Senza quella meta trasformata, i ragazzi di Fabrizio Gaetaniello avrebbero perso 15-21, avrebbero dunque ottenuto un prezioso punticino e si sarebbero scrollati di dosso, in graduatoria, la compagnia del CUS Siena (in questa domenica a riposo) e del Formigine (che ha perso il derby della provincia sul terreno del Modena).

In ottica salvezza, il quadro, per i livornesi resta invidiabile: il margine sul fanalino di coda Imola – travolto in casa dal Viadana cadetto capolista – resta di tutta sicurezza. Livornesi sempre ottavi a più nove dalla zona retrocessione.

Anche contro il Bologna, Fabrizio Gaetaniello si affida a tanti giovani e giovanissimi. Ed è proprio uno dei tanti ragazzi alle prime esperienze in B, il valido flanker classe 2004 Giullio Tedeschi (secondo gettone da titolare), a sbloccare il punteggio, con una meta siglata al termine di un’organizzata maul successiva a touche.

In chiusura di tempo (36’), gli ospiti effettuano il primo sorpasso con il terza centro Ataei che schiaccia di forza in meta, con l’ala Giacalone che sigla la successiva trasformazione: 5-7 all’intervallo. I bolognesi provano l’allungo in avvio di ripresa, con la meta di un altro uomo di mischia, il tallonatore Anteghini.

Giacalone trasforma nuovamente: 5-14 al 43’. Alla LundaX Lions Amaranto non fa certo difetto l’orgoglio. Il piazzato del mediano di mischia Matteo Magni (capitano dopo l’uscita dal campo di Scardino) consente di restare in scia (8-14 al 55’). Poi si erge a protagonista l’avanti dei livornesi Salvatore Fusco, che sigla una splendida meta, con il supporto dei compagni di mischia.

La trasformazione di Matteo Magni permette di siglare il controsorpasso: 15-14 al 61’. Bologna è cinica e spietata e al 64’, con la meta del neo-entrato De Napoli – ancora trasformata da Giacalone – torna – e stavolta in modo definitivo – in vantaggio: 15-21.

Gli amaranto – che nel corso dell’incontro si vedono sventolare sotto il naso ben tre cartellini gialli – alla distanza accusano la stanchezza. In dirittura d’arrivo, i petroniani siglano, ancora con Anteghini, la meta-bonus. Giacalone trasforma per il definitivo 15-28. Gli amaranto rinviano l’appuntamento con la seconda vittoria interna della stagione

LUNDAX LIONS AMARANTO – BOLOGNA CLUB 15-28

LUNDAX LIONS AMARANTO: Magni N.; Gregori (14’ pt Zaccagnini F.), Bernini N., Freschi M., Zaccagnini T.; De Libero, Magni M.; Marchi, Chiarugi G., Tedeschi; Scardino (cap.) (32’ pt Fusco), Ciandri; Tichetti, Savaglia, Filippi (2’ st Lischi). A disp.: Pannocchia, Casalini, Chiarugi G., Strazzullo. All.: Fabrizio Gaetaniello.

BOLOGNA CLUB: Soavi (cap.); Giacalone, Bertini T. (11’ st Tiozzo), Marzocchi, Sacchetti (25’ st Zambrella); Pancaldi, Bettini (11’ st Rizzoli); Ataei, Schiavone, Fabbri (22’ st De Napoli); Visentin G., Priola; Fattori, Anteghini G., Bersani. A disp.: Gambacorta, Campestri, Bernabò. All.: Francesco Brolis.

ARBITRO: Dario Vidackovic di Milano.

MARCATORI: nel pt (5-7) 17’ m. Tedeschi, 36’ m. Ataei tr. Giacalone; 3’ m. Anteghini tr. Giacalone, 10’ cp Magni M., 21’ m. Fusco tr. Magni M., 24’ m. De Napoli tr. Giacalone, 39’ m. Anteghini tr. Giacalone.

NOTE: espulsioni temporanee per Visentin (28’ pt), Bernini N. (34’ pt), Magni N. (25’ st) e Magni M. (32’ st). In classifica 0 punti per la LundaX Lions Amaranto, battuta con un margine superiore alle sette lunghezze e con sole due mete all’attivo e 5 per il Bologna Club, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (quattro mete all’attivo)

