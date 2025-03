I Lions domenica a Colle val d’Elsa contro il CUS Siena

Tutte le partite di campionato mettono in palio lo stesso bottino di punti, ma non tutte le partite hanno lo stesso peso. Ci sono, nell’arco della stagione, gare che assumono un’importanza del tutto particolare. La sfida di questa ultima domenica del mese di marzo, allo stadio ‘Aldo Grassi’ di Colle val d’Elsa, contro i padroni di casa del CUS Siena (16° turno di serie B, girone 4, drop d’inizio alle 15:30, arbitro Giorgio Passerini di Ascoli Piceno) ha, per la LundaX Lions Amaranto Livorno, un sapore del tutto speciale e non solo perchè gli ottanta minuti finiranno negli annali in un libro in preparazione, dal titolo ‘La posta in PALIO nel terzo tempo’.

META SALVEZZA. Questa, a tre giornate dalla fine della regular season, la situazione nella parte bassa della classifica: LundaX Lions Amaranto 28 p.; UR Firenze cadetta 16; Jesi 10. Retrocessione diretta per l’ultima e playout per la penultima. I livornesi allenati da Giacomo Bernini, che sono sicuri di evitare l’ultima piazza, vantano, rispetto all’UR Firenze cadetta, gli scontri diretti favorevoli. A conti fatti, gli amaranto, con un successo sul terreno del ‘Grassi’ (o comunque raccogliendo almeno tre punti), sarebbero matematicamente sicuri della salvezza. Per la certezza aritmetica, sarà sufficiente ai labronici conservare, dopo questo turno, almeno 10 punti sull’UR Firenze cadetta. I gigliati, in questa giornata, avranno un compito durissimo, sul campo dei viterbesi dei Lions Alto Lazio, secondi e ancora in lotta per la promozione. Per la LundaX Lions Amaranto poche le novità rispetto alla brillante prestazione di domenica scorsa (match vinto con i Cavalieri Prato/Sesto cadetti 29-27). Nel pacchetto dovrebbe tornare a disposizione Luciano Vitali; indisponibile il giovane Giorgio Ferra.

DERBY TRADIZIONALE. Il CUS Siena occupa un’ottima quinta piazza con 35 punti all’attivo, frutto di sei vittorie, un pareggio e otto sconfitte. I bianconeri stanno disputando il loro miglior campionato di sempre. Formazione quadrata: per andare a sbancare il campo di Colle val d’Elsa – utilizzato dai cussini per le proprie gare casalinghe dalla stagione scorsa – servirà una prova ricchissima di sostanza. È, quello tra la formazione livornese e quella senese, un derby toscano tradizionale, che affonda le radici dai tempi – neppure troppo remoti – della C. I bianconeri hanno ottenuto la promozione nel 2018 (in quel campionato di C gli amaranto giunsero secondi), i labronici nel 2019. Quasi sempre le due formazioni hanno lottato nella stessa fascia della classifica, sia in C, sia in B, ed hanno dato vita a scontri diretti all’insegna dell’equilibrio, decisi da piccoli dettagli. Da quando, nella stagione 2019/20, le due compagini si sono ritrovate insieme nella terza serie nazionale, si sono affrontate otto volte. Cinque i successi dei livornesi (una a tavolino, per forfait, ai tempi del Covid-19) e tre per i senesi. Fattore campo spesso e volentieri rispettato: in B solo una vittoria esterna per ciascuna delle due squadre.

PROSECUZIONE DI ‘NEL TERZO TEMPO’. I valori delle due formazioni, tradizionalmente, sono simili. La sana rivalità tra le due compagini, la loro storia, i dettagli dei derby del passato, gli aneddoti e anche la cronaca approfondita della partita di questa domenica di inizio primavera saranno al centro del succitato libro, che verrà curato, a quattro mani, dal romanziere Renzo Pacini e dal giornalista Fabio Giorgi. L’opera rappresenta la naturale prosecuzione di ‘Anatomia di un terzo tempo, il romanzo e la cronaca’, il libro del 2023, che a sua volta, ha rappresentato la prosecuzione del romanzo di successo dello stesso Pacini ‘Nel terzo tempo’, uscito nel 2018. In quella due opere, al centro dell’attenzione c’era una trasferta degli amaranto a Gubbio. Stavolta si resta nell’ambito del Granducato: non a caso la prefazione di ‘La posta in PALIO nel terzo tempo’ è stata affidata al nuovo presidente del Comitato Regionale Toscano della FIR Edoardo Barcaglioni.