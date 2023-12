Home

Sport

Rugby

I Lions domenica ospiti del Colorno Cadetto

Rugby

8 Dicembre 2023

I Lions domenica ospiti del Colorno Cadetto

Livorno 8 dicembre 2023 – I Lions domenica ospiti del Colorno Cadetto

Il Rugby Colorno, in questo fine settimana, nel quadro dell’ottava giornata della serie A Elite, osserverà un turno di riposo, quello che a rotazione spetta a ciascuna delle nove formazioni impegnate nel maggior campionato domestico.

La seconda squadra del Colorno, quella che in gergo rugbistico viene definita ‘cadetta’, ospiterà, domenica, la LundaX Lions Amaranto (arbitro Matteo Berra di Mantova). L’incontro è in agenda sul ‘Gino Maini 1’ ed è valido per l’ottava giornata della serie B, girone 2 (il raggruppamento del centro Italia). Una precisazione. È distinta la lista relativa alla compagine maggiore rispetto a quella della seconda squadra. Insomma, i livornesi non corrono il rischio di trovarsi di fronte giocatori normalmente impegnati in A Elite. Il drop d’inizio è fissato alle 15:00, in leggero ritardo rispetto alle altre sfide della domenica. Anticipata a sabato 9 (ore 14:30) la gara tra il Bologna e il San Benedetto.

IN LOTTA PROMOZIONE.

Il Colorno cadetto, promosso dalla C nella scorsa stagione, è una delle realtà più forti del girone 2 della B. I parmensi occupano, a quota 22, la quarta piazza, ma senza un errore burocratico commesso nella prima giornata, nel match vinto sul campo amico contro Jesi 40-20, quando hanno schierato due giocatori utilizzabili solo in A Elite (e dunque hanno incassato un’evitabilissima sconfitta a tavolino), sarebbero addirittura secondi, in compagnia di Bologna e Modena, con sole cinque lunghezze di ritardo dall’imbattuta capolista Romagna. Il Colorno cadetto, che è ancora in corsa per la prima piazza, l’unica che consegnerà il sospirato salto in A2, potrà contare, in occasione dell’incontro con la LundaX Lions Amaranto, sul favore del pronostico.

ULTIMA GARA ESTERNA DEL 2023.

Per i ragazzi di Giacomo Bernini si tratta dell’ultima gara esterna di questo anno solare. Fuori casa, nell’arco del 2023, gli amaranto hanno ottenuto tre vittorie, tutte quante relative alla stagione scorsa ed ottenute con squadre (Imola, Formigine e CUS Siena) che hanno poi chiuso il girone 2 2022/23 nelle ultime tre piazze.

Quella del ‘Gino Maini’ è una partita utile per acquisire utili esperienze e per far crescere i tanti giovani e giovanissimi massicciamente inseriti nel giro seniores negli ultimi tempi. Poi, è evidente, si cercherà di ottenere un risultato positivo (anche grazie ai famosi ‘bonus’), al cospetto di un ‘quindici’ che finora, in modo sistematico, si è imposto nettamente, contro le compagini di centro e bassa classifica (con Jesi, almeno sul campo, in casa, e poi, in trasferta, con Formigine, Gubbio e San Benedetto).

PUNTI SALVEZZA.

La LundaX Lions Amaranto ha all’attivo 10 punti, un bottino discreto, se si considerano i tanti problemi relativi ad un’infermeria a lungo affollata di giocatori che rappresentano precisi punti di riferimento della squadra (è il caso di capitan Matteo Magni, ma non solo).

Discreto, con sole sette giornate in archivio e ben 15 ancora da disputare, è anche il margine sulla zona ad alto rischio della classifica. Guarda caso, i livornesi, all’indomani del match esterno con il Colorno cadetto, se la vedranno con le due formazioni che finora hanno sempre perso e che rappresentano le concorrenti su cui concentrare la propria corsa salvezza.

Il 17 dicembre ci sarà la gara casalinga con il Firenze’31, fanalino di coda a quota zero, e il 14 gennaio, al termine delle lunghe vacanze natalizie, si giocherà la partita in trasferta con il Formigine, penultimo a quota uno. Ci sarà tempo per preparare tali due sfide. Ogni partita, anche quella molto complicata di Colorno, deve essere affrontata al massimo. Solo così si può consentire a tutti quanti di gettare le basi per un futuro più ricco di mete e soddisfazioni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin