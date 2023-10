Home

I Lions giocheranno a Gubbio, la partita finirà su un libro

21 Ottobre 2023

I Lions giocheranno a Gubbio, la partita finirà su un libro

Livorno 21 ottobre 2023 – I Lions giocheranno a Gubbio, la partita finirà su un libro

Sono pesanti i punti in palio in una partita, Gubbio – LundaX Lions Amaranto, che passerà negli annali, anche perchè verrà descritta, in tutti i suoi minimi dettagli, nella seconda parte del libro ‘Anatomia di un terzo tempo, dal romanzo alla cronaca’.

L’opera in questione rappresenta la naturale prosecuzione del romanzo di successo di Renzo Pacini ‘Nel terzo tempo’: in tale libro, pubblicato nel 2018, l’autore prendendo spunto da una movimentata trasferta proprio degli amaranto ed effettuata proprio sul terreno degli eugubini, descrive la vita di vari rugbisti, che, nel ‘terzo tempo’ del loro percorso personale hanno l’occasione, dopo difficoltà, grandi e piccole, di rialzare la testa.

ALLENATORI SCUDETTATI.

L’incontro valido per la terza giornata di serie B, girone 2 (il raggruppamento del centro Italia) in programma questa domenica al ‘Cambio Coppiolo’ di Gubbio tra la neo-promossa formazione locale e la LundaX Lions Amaranto (drop d’inizio alle 15:30, arbitro Giacomo Favorini di Perugia) mette di fronte due allenatori che a Rovigo hanno festeggiato, nel 2016 un memorabile scudetto.

Allenatore di quella squadra era il neozelandese Joe McDonnell, terza linea titolare Giacomo Bernini. I due ora si trovano di fronte: McDonnell è il tecnico del Gubbio, Bernini è il trainer dei livornesi.

Peraltro, nello staff dei rossoblù veneti, nella stagione 2015/16, prima di sostituire Filippo Frati come head coach, McDonnell rivestiva il ruolo di allenatore della mischia. Un pacchetto nel quale Bernini era un preciso punto di riferimento.

UN DIGIUNO DA INTERROMPERE

La LundaX Lions Amaranto ha pagato a caro prezzo, nella primissima parte della stagione, un calendario in salita: i livornesi hanno affrontato, nei primi due turni, squadre (Modena e Romagna) destinate a lottare per il vertice.

Non sono bastate prove generose per cogliere punti in classifica. Magni e soci sono fortemente intenzionati, in terra umbra, ad interrompere il digiuno.

Il Gubbio è formazione da rispettare, in grado di fornire – più che mai tra le mura amiche – prestazioni di rilievo ed ha i mezzi per ottenere la salvezza.

Tuttavia la squadra dei Lupi rossoblù, dopo il salto dalla C della scorsa stagione, non può essere considerata una ‘big’ del torneo.

È una compagine contro cui la LundaX Lions Amaranto può strappare un risultato positivo. Si preannuncia una gara intensa ed equilibrata.

