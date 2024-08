Home

Sport

Rugby

I Lions iniziano gli allenamenti, novità e obiettivi per il campionato

Rugby

26 Agosto 2024

I Lions iniziano gli allenamenti, novità e obiettivi per il campionato

Livorno 26 agosto 2024 – I Lions iniziano gli allenamenti, novità e obiettivi per il campionato

Rispetto alla stagione 2023/24, nella rosa della LundaX Lions Amaranto, non figura il centro Emilio De Libero – classe ‘95, una sorta di ‘chioccia’ del reparto arretrato -, costretto, suo malgrado, per un problema fisico, a saltare l’annata. Per il resto la squadra allenata dal confermatissimo Giacomo Bernini presenterà, nel campionato di B 2024/25, lo stesso organico protagonista nello scorso torneo.

Un roster dall’età media davvero bassa, composto da tanti elementi nati negli anni 2005, 2004, 2003 e 2002: giovani che, dopo aver esordito nel ruvido mondo seniores nelle ultime stagioni, sono maturati e – coadiuvati dagli atleti nel nucleo storico – stanno crescendo a vista d’occhio. Proprio con l’inserimento di tanti ragazzi provenienti dal florido vivaio, si è aperto, nel 2022, un nuovo ciclo.

La squadra, che ha iniziato la scorsa settimana la preparazione estiva e che per la terza stagione di fila può contare su LundaX come title sponsor, intende consolidarsi nella categoria.

Formazione con indubbie qualità, anche se intende partire a fari spenti, consapevole che il primo obiettivo della nuova annata sarà quello della salvezza diretta, da raggiungere possibilmente in anticipo.

Si preannuncia un campionato diverso rispetto a quelli disputati nelle scorse annate, e non solo perchè caratterizzato dalla presenza di sole 10 squadre e dunque diluito in sole 18 giornate.

Il girone 4, quello del centro Italia, con al via le quattro compagini toscane (il CUS Siena, l’Ur Firenze cadetto, la neopromossa Cavalieri Prato/Sesto cadetto, e ovviamente la realtà livornese), le due marchigiane (il San Benedetto e lo Jesi), le due umbre (il Perugia e il Gubbio) e due squadre laziali (i Lions Alto Lazio – che alterneranno le proprie gare interne tra Viterbo e Civita Castellana – e la Capitolina cadetta) si preannuncia ben più equilibrato rispetto a quello concluso dagli stessi labronici, nella stagione 2023/24 al nono (cioè al quartultimo) posto, con 39 punti (25 in più rispetto agli Highlanders Formigine, la compagine che ha chiuso in ultima posizione e che dunque ha poi disputato i playout salvezza).

Al termine della regular season 2024/25, la prima di ciascuno dei cinque gironi territoriali sarà promossa direttamente in A2, mentre l’ultima scenderà direttamente in C.

Playout per le penultime dei cinque gironi: spareggi che sanciranno le ulteriori tre formazioni da retrocedere. Per farla breve, per cogliere la salvezza diretta si deve conquistare, nella regular season, almeno l’ottava piazza.

Il campionato scatterà il 13 ottobre; nelle prime nove giornate – cioè quelle in agenda negli ultimi tre mesi del 2024, da disputare prima della pausa da osservare in concomitanza con le festività natalizie -, la LundaX Lions Amaranto giocherà cinque volte in casa e solo tre in trasferta. Sarebbe importante sfruttare il fattore campo e giungere allo stop di fine anno solare con un buon gruzzolo di punti.