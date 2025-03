Home

I Lions ospitano Capitolina Cadetti

Rugby

8 Marzo 2025

I Lions ospitano Capitolina Cadetti

Livorno 9 marzo 2025

Nel campionato di B, girone 4, dodici giornate sono in archivio, sei sono ancora da disputare. In casa, tra le mura amiche dell’‘Emo Priami’, la LundaX Lions Amaranto giocherà, da qui alla fine della regular season (e dunque, si spera, dell’intera annata), solo tre partite.

È auspicabile in occasione di tali confronti il contorno del pubblico delle grandi occasioni: la squadra livornese, composta da dilettanti che affrontano i loro impegni agonistici spinti solo dal proprio grande attaccamento ai colori sociali, merita le simpatie degli sportivi.

Sulla carta, il più difficile tra tali tre impegni interni è il primo, quello in programma questa domenica (drop d’inizio alle 14:30), contro la Capitolina Roma cadetta, l’ottima terza forza del torneo. L’ingresso sugli spalti del terreno di via Marx, a Stagno, è, al solito, gratuito. Chi non potrà assistere dal vivo al match, potrà comunque viverne ugualmente le emozioni, con la prevista diretta sui canali social del club dei Leoni.

DA EVITARE I PLAY-OUT.

La LundaX Lions Amaranto occupa l’ottava (cioè la terz’ultima) posizione, con 22 punti all’attivo: rispetto all’UR Firenze cadetta, penultima forza del torneo, vanta otto lunghezze di margine (e anche gli scontri diretti favorevoli: due successi su due). Al termine della regular season, la terz’ultima si salverà direttamente, mentre la penultima giocherà, con le none degli altri quattro gironi territoriali, i play-out. L’UR Firenze cadetto, che nelle ultimissime uscite è parsa in crescita, giocherà questa domenica sul terreno del Perugia, quarto, insieme al CUS Siena, a quota 28.

PUNTI PREZIOSI.

Per mille motivi, sarebbe importante, per i ragazzi di Giacomo Bernini, contro la Capitolina cadetta, ottenere qualche punto. La sfida con i romani giunge dopo due settimane di sosta agonistica. Uno stop che ha consentito di tirare il fiato all’indomani delle gare perse con le prime due realtà del torneo, San Benedetto e Lions Alto Lazio. Nella fila amaranto tornerà a disposizione, dopo la lunga squalifica, il giovane seconda linea Ferra. Da valutare le condizioni di alcuni acciaccati. Ancora una volta, i livornesi si presenteranno con uno schieramento imbottito di giovani e giovanissimi. La formazione livornese, dopo quel periodo culminato nel 2019 con la promozione in B, ha aperto, nelle ultime annate, un nuovo ciclo.

GARA SPARTIACQUE.

Quello con la Capitolina cadetta non è l’incontro dell’ultima spiaggia. Dopo il match di questa domenica, capitan Matteo Magni e soci affronteranno tutte le dirette concorrenti della zona centrale della classifica e il fanalino di coda Jesi. In successione, nelle ultime cinque uscite della regular season, per i livornesi ci saranno le gare con Gubbio, Cavalieri cadetti, CUS Siena, Jesi e Perugia. La verità è che i labronici, con un’eventuale vittoria – non necessariamente condita dal bonus-attacco – contro la Capitolina cadetta, blinderebbero la salvezza e scalerebbero posizioni in graduatoria: potrebbero, poi, andare a caccia del miglior risultato di sempre, a livello di B (per ora, al massimo, nella cadetteria, gli amaranto hanno ottenuto il sesto posto). Con una sconfitta, nulla sarebbe compromosso, ma la situazione si complicherebbe.

NIENTE PROMOZIONE.

La Capitolina Roma cadetta è una delle migliori realtà del girone 4. Ha all’attivo 45 punti, con un ruolino di nove vittorie e tre sconfitte. Ha perso le tre gare a Perugia, nella prima giornata, quando ancora era una sorta di cantiere aperto, e di misura e comunque strappando il bonus-difesa contro le prime due, San Benedetto e Lions Alto Lazio. La Capitolina cadetta ha i mezzi per confermarsi sul podio della classifica, anche se in ogni caso, anche ammesso che sappia chiudere il torneo al vertice, non potrà festeggiare la promozione: la sua prima squadra è ‘solo’ in A (gioca nel girone 1; è lontana dalla lotta per la A Elite) e, per regolamento, due formazioni della stessa società non possono partecipare allo stesso campionato. Compagine, quella della Capitolina cadetta, di spessore per la B, con buoni elementi provenienti dal florido settore giovanile. All’andata, nell’anticipo giocato sabato 2 novembre, i laziali si sono imposti sugli amaranto 29-16 (5 punti a 0). Si preannuncia in questa prima domenica del mese di marzo, sul ‘Priami’, una bella partita

