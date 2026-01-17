Rugby

17 Gennaio 2026

Livorno 17 gennaio 2026 I Lions sfidano l’Olbia

Si preannuncia un fine settimana particolarmente intenso nell’ampissimo plesso ‘Emo Priami’ di Stagno, da sette anni quartier generale dei Lions Amaranto Livorno. Cinque (!) sono le partite in programma: superlavoro per tutti quanti, e non solo per le addette alla club house, chiamate a preparare cinque ‘terzi tempi’, da allestire per centinaia di rugbisti. In arrivo una scorpacciata di mete, di mischie e di emozioni. Al solito l’accesso sugli spalti del campo di via Marx sarà gratuito per gli sportivi.

LA B SABATO ALLE 13.

Il programma inizierà con il bòtto: alle 13:00 di sabato 17 si giocherà l’attesa partita valida per l’ottava giornata – penultima di andata – di serie B, girone 4, tra i Lions Amaranto e l’Olbia. L’incontro, che verrà arbitrato da Matteo Anselmi di Genova, si preannuncia non facile per i padroni di casa, chiamati ad affrontare una ‘big’ del torneo. La squadra sarda, neopromossa, può contare su un roster di primo piano per la categoria. Non sorprende l’ottimo piazzamento attuale dalle ‘Api’ giallonere: i galluresi, con un ruolino di cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta, occupano, a quota 28, la seconda piazza – in compagnia del Perugia – a sole cinque lunghezze dalla formazione capolista, quella imbattuta dei Lions Alto Lazio. Nell’ultima di andata, sabato 24 gennaio, l’Olbia ospiterà proprio i viterbesi. Al termine della regular season, promozione diretta per le cinque squadre che chiuderanno al primo posto i cinque gironi territoriali di B. Playoff per le cinque seconde e per la miglior terza. La formula potrebbe cambiare alla luce del ritiro nel campionato di A2 del Noceto: aumenterà da otto a nove il numero delle formazioni che saliranno dalla B nella categoria superiore?

TUTTO DA GUADAGNARE.

Le ultime partite giocate contro l’Olbia risalgono per i Lions alla primavera del 2019, a quei playoff per la promozione in B letteralmente dominati (successi 27-5 all’andata in trasferta e 62-7 al ritorno in casa). Stavolta il favore del pronostico pende alla parte avversaria. Per gli amaranto, che occupano l’ottava piazza (11 punti frutto di due vittorie e cinque sconfitte), si tratta di una gara da affrontare senza assilli, con la consapevolezza di avere tutto da guadagnare e poco da perdere. Per raccogliere un buon risultato servirà una prestazione ricchissima di contenuti. Nulla è impossibile: anche contro i Lions Alto Lazio, nella seconda giornata, i ragazzi di Michele Ceccherini e Francesco Consani hanno ottenuto il bonus-difesa e avrebbero legittimato qualcosa di più di una sconfitta a testa alta. Il confronto con i galluresi rappresenta per i labronici un test utile per acquisire esperienze. Per la squadra amaranto ogni partita è preziosa per crescere. Al termine della stagione non si registreranno retrocessioni: una formula che può aiutare i Lions nel proprio progetto a medio e lungo termine. Le partite vengono sempre giocate al massimo e gli stimoli non vengono mai meno, ma giocare senza pressioni relative alla mancanza di veri obiettivi di classifica non è, per i labronici, uno svantaggio.. L’organico attuale è composto in gran parte a elementi nati negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006: un gruppo con il quale si sta aprendo un nuovo ciclo. Della rosa attuale, solo Andrea Bertini, Andrea Filippi, Francesco Gregori, Nicola Magni, Luciano Scardino, Giacomo Vitali, Leonardo Vitali e Leonardo Ciandri (quest’ultimo out da tempo per infortunio) facevano parte di quel roster che nel 2019 conquistò, dopo i playoff con l’Olbia, la promozione in B.

DIRETTA VEO.

Chi fosse impossibilitato ad assistere dal vivo agli incontri della prima squadra e degli under 18 potrà comunque seguirli sui propri dispositivi internet, con le dirette Veo previste sul canale youtube dei Lions stessi.