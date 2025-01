Livorno 26 gennaio 2025 I Lions si impongono a Firenze

UNIONE RUGBY FIRENZE CADETTA – LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO 17-20

UR FIRENZE CADETTA: Nannini; Metti E., Magnelli, Grignano C. (8’ st Cherici N.), Spolon; Nava (18’ st Ferrazza), Bianchini; Cendali (1’ st Salvanti M.), Ferrami, Fiorvanti (20’ st Busi); Viazzi, Metti L. (cap.); Malevolti (1’ st Lascialfari), Albonico, Panico (20’ st Innocenti). A disp.: Chiodi. All.: Francesco Sacrestano.

LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO: Magni N.; Tedeschi (32’ st Bertini), Pellegrini, Bernini N., Carniel; Magni M. (cap.), Bientinesi (1’ st Casalini); Marchi, Chiarugi G. (19’ st Vitali L.), Bouradi; Scardino, Ciandri; Bertini (19’ st Quercioli), Zingoni, Vernoia. A disp.: Moscatelli, Zaccagnini F., Zaccagnini T., Maida. All.: Giacomo Bernini.

ARBITRO: Riccardo Bocchini di Perugia.

MARCATORI: nel pt (10-12) 22’ m. Nannini tr. Bianchini, 28’ m. Marchi tr. Magni M., 32’ cp Bianchini, 39’ m. Zingoni; nel st 15’ cp Magni M., 33’ m. Magni M., 38’ m. Metti E. tr. Biachini

NOTE: espulsioni temporanee (30’ st) per Ferrazza, Metti L., Bouradi e Zingoni. Calci piazzati: Bianchini 1/1, Magni M. 1/2. In classifica 1 punto per l’UR Firenze cadetto, che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (due mete realizzate) e 4 per la LundaX Lions Amaranto, che ha vinto e non ha colto il bonus-attacco (tre mete realizzate).

Il quadro dei risultati della 10° giornata (1° di ritorno) di serie B, girone 4 (il girone del centro-sud; tra parentesi i punti validi per la classifica):

San Benedetto – Gubbio 21-7 (4-0); UR Firenze cadetto – LundaX Lions Amaranto 17-20 (1-4); Capitolina cadetta – Perugia 29-10 (5-0); Jesi – Cavalieri Prato/Sesto cadetti 15-22 (1-4); Lions Alto Lazio – CUS Siena 39-17 (5-0). La classifica: San Benedetto 46 p.; Lions Alto Lazio 41; Capitolina cadetta 31; Perugia 29; CUS Siena 28; Gubbio 21; Cavalieri cadetti 24; LundaX Lions Amaranto 22; Gubbio 21; UR Firenze cadetti 9; Jesi 8. Domenica prossima la LundaX Lions Amaranto ospiterà l’imbattuta capolista San Benedetto.

A Firenze è stata partita vera, intensa ed equilibrata. Gli ospiti, che hanno mostrato un pacchetto solido ed organizzato, hanno saputo monetizzare le loro fasi favorevoli. Formazione livornese in crescita.

Dopo una prima parte di studio, sono i padroni di casa ad aprire le marcature, con la meta dell’estremo Nannini trasformata dal mediano Bianchini: 7-0 al 22’. Gli ospiti non si disuniscono e ben presto acciuffano la parità, grazie al valido terza centro Giacomo Marchi, classe 2003, al solito tra i più attivi della sua squadra.

Marcatura condita dalla trasformazione del mediano di apertura e capitano Matteo Magni: 7-7 al 28’. La gara si infiamma negli ultimi giri di lancetta. Al 32’ i fiorentini – per l’ultima volta – mettono il naso avanti, con il piazzato di Bianchini, 10-7.

Cinque minuti più tardi si erge a protagonista il tallonatore classe 2005 Cristian Zingoni, da tempo un punto di riferimento importante per la prima squadra amaranto: sua la (bella) meta del definitivo sorpasso. LundaX in vantaggio 10-12 all’intervallo.

I livornesi mostrano il dovuto smalto nelle loro scelte anche nella ripresa. Matteo Magni – al solito tra i più positivi della sua formazione – indirizza al 55’ il piazzato del più 5 (10-15). Al 70’ rissa che determina quattro cartellini gialli (due per parte). Si lotta 13 contro 13. Il più lucido tra i 26 in campo si dimostra Matteo Magni, che sigla la terza meta della sua squadra, quella che, al 73’ consente di toccare il massimo divario (10-20) e di fatto di mettere in cassaforte l’affermazione.

L’UR Firenze cadetto, nel finale (78’) riduce le distanze con la meta dell’ala Edoardo Metti, trasformata da Bianchini. Una marcatura che permette di ridurre il ritardo e, in virtù del passivo inferiore alle otto lunghezze (17-20 il risultato), di strappare il bonus-difesa. La LundaX Lions Amaranto può far festa: il girone di ritorno è iniziato in modo memorabile