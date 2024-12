Livorno 9 dicembre 2024 I Lions superano il CUS Siena

LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO – CUS SIENA 25-18

LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO: Magni N. (10’ st Zaccagnini T.); Carniel, Pellegrini, Bernini N., Tedeschi; Magni M. (cap.), Bientinesi; Marchi, Chiarugi G., Bouradi; Ciandri, Scardino; Vitali G., Zingoni, Lischi (21’ st Bertini). A disp.: Vernoia, Ferra, Contini, Quercioli, Maida. All.: Giacomo Bernini.

CUS SIENA: Rizzi; Capresi (27’ st Gembal), Sanniti, Taipi, Castagnini; Trefoloni, Sampieri; Ricci, Mencarelli, Mauriello (1’ st Amarabon); Carmignani (cap.) (1’ st Comandi), Parigi; Pacenti, Ancilli, Totti. A disp.: Bernini T., Tanzini, Pignotti, Caciolli. All.: Francesco Romei.

ARBITRO: Simone Sironi di Roma.

MARCATORI: nel pt (15-3) 12’ cp Trefoloni, 14’ cp Magni M., 18’ m. Bernini N. tr. Magni M., 39’ m. Tedeschi; nel st 3’ m. Sampieri, 6’ m. Rizzi tr. Trefoloni, 8’ cp Magni M., 33’ m. Bertini tr. Magni M., 40’ cp Sampieri.

NOTE: giornata fredda, terreno pesante. Espulso per proteste (28’ pt) l’allenatore della LundaX Lions Amaranto Giacomo Bernini. Espulsioni temporanee per Pellegrini (24’ pt), Carniel (2’ st ) e Sampieri (29’ st). Calci piazzati: Magni M. 1/1, Trefoloni 2/2. In classifica 4 punti per la LundaX Lions Amaranto, che ha vinto e non si è assicurata il bonus-attacco (tre mete realizzate) e 1 punto per il CUS Siena, che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (due mete realizzate).

Il quadro dei risultati della 7° giornata di serie B, girone 4 (tra parentesi i punti validi per la classifica):

Jesi – Gubbio 10-15 (1-4); LundaX Lions Amaranto – CUS Siena 25-18 (4-1); Perugia – Cavalieri Prato/Sesto cadetti 29-10 (5-0); UR Firenze cadetti – Lions Alto Lazio 5-48 (0-5); San Benedetto – Capitolina Roma cadetta 18-13 (4-1). La classifica: San Benedetto 33 p.; Lions Alto Lazio 31; Capitolina Roma cadetta 25; Perugia 18; CUS Siena 17; Gubbio 16; Cavalieri Prato/Sesto cadetti 15; LundaX Lions Amaranto 13; UR Firenze cadetto 8; Jesi 4. Domenica prossima la LundaX Lions Amaranto ospiterà lo Jesi.