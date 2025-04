Home

I Lions U18 si impongono contro lo Scandicci

14 Aprile 2025

Livorno 14 aprile 2025 I Lions U18 si impongono contro lo Scandicci

Rotondo e convincente il successo ottenuto dalla LundaX Lions Amaranto Livorno under 18 nel recupero della prima giornata del girone di ritorno del campionato interregionale 2, il torneo che vede al via le migliori otto squadre del centro Italia (leggi la macro-area Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche) non impegnate nel campionato èlite.

Al termine di un match ricco di sostanza, i ragazzi labronici allenati da Francesco Consani e Omar Tichetti si sono imposti, in trasferta – a Montelupo – contro lo Scandicci, squadra che nei precedenti due scontri diretti aveva fatto soffire non poco gli stessi amaranto. Il risultato conclusivo di 6-41 (0 mete a 7; 0 punti a 5 in classifica) è fin troppo eloquente sulla superiorità dimostrata dagli ospiti, abili in ogni fase e in ogni frangente ed in gran forma in tutti i settori e tutti i reparti.

Gran bella prestazione, tra le migliori dell’intera stagione. Un successo che consente di scalare posizioni in graduatoria: la LundaX, a cinque giornate dal termine del campionato, figura solitaria in quarta posizione.

La classifica dopo la seconda di ritorno:

Bologna e Lyons Piacenza 34 p.; Modena 28; LundaX Lions Amaranto Livorno 22; Pesaro e Parma ‘2’* 19; Fano* e Scandicci 9. *Parma ‘2’ e Fano una partita in meno. Dopo la pausa da osservare in concomitanza con la Pasqua, gli amaranto giocheranno, il 27 aprile in casa con il Pesaro.

Contro lo Scandicci, i livornesi hanno siglato sette mete con sette giocatori differenti: a bersaglio Bianucci, Giusti, Palmerini, Vernoia, Fabbri, Meini e Longhi. Marcature condite da due trasformazioni di Pavesi ed una di Giudici. Una bella vittoria di squadra: una prestazione che consente di gettare benzina sul fuoco della fiducia e dell’entusiasmo.

I giocatori livornesi a referto, in questa terza domenica del mese di aprile, alle porte di Firenze: Bani, Bianucci, Contini, Davini, De Chirico, Del Nista, Fabbri, Giusti, Giudici, Longhi, Maltinti, Massagli, Mariotti, Meini, Munafò, Pavesi, Palmerini, Pellegrini, Santana, Torrini, Vernoia.

