I Lions under 10 ruggiscono in Maremma

14 Ottobre 2024

Livorno 14 ottobre 2024 – I Lions under 10 ruggiscono in Maremma

Il ruggito dei giovanissimi leoncini livornesi si è udito, fragoroso, in tutta la Maremma e nelle zone limitrofe. Il ruggito è quello, inimitabile, degli under 10 della LundaX Lions Amaranto, grandi protagonisti, sul terreno ‘Viviana e Francesca’ di Grosseto, di un raggruppamento memorabile. Soddisfattissimi delle risposte giunte appaiono gli allenatori-educatori Davide Strazzullo, Marco Lorenzoni, Rebecca Scardino e Alessandro Landi: il loro gruppo sta crescendo a vista d’occhio, sotto ogni punto di vista. Questi gli amaranto di scena in terra grossetana: Alessio Bagnoli, Andrea Sardi, Davide Litrico, Giulio Cipriani, Leon Quarto, Noah Calabrò, Andrea Doveri, Giorgio Formichini, Francesco Giachi, Davide Bargellini, Marco Lorenzoni, Thomas Varotto, Nico Leo, Mattia Cardini, Samuele Fraschetti, Alessio Dello Sbarba, Vito Zichi, Giulio Guerrera, Lorenzo Bovani, Massimo Bonifazi, Leonardo Geppetti. L’ampia rosa a disposizione ha consentito di schierare due rappresentative. Al via dell’evento, oltre alle due compagini amaranto e a quella dei locali del Grosseto, anche Unicusano Livorno e Cecina. Tante e simpatiche le partitelle disputate, in un clima di amicizia. Un clima inimitabile, così come è inimitabile quel simpatico ruggito…