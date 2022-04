Home

4 Aprile 2022

I Lions under 11 si ritagliano non poche soddisfazioni

Livorno 4 aprile 2022

Ben otto le formazioni under 11 protagoniste, in questa intensa domenica mattina d’inizio aprile, sul terreno di San Donnino, frazione di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

Al via del raggruppamento (o concentramento che dir si voglia), oltre ai padroni di casa dei Puma Bisenzio, anche due squadre del Gispi Prato, due del Valdarno, una del Sesto Fiorentino e due dei Lions Amaranto Livorno (quella labronica era l’unica realtà della Toscana costiera presente alla kermesse). Le compagini sono state divise in due gironi da quattro.

Ciascuna formazione ha ‘incrociato’ le altre tre del proprio gironcino in gare di 16 minuti l’una (due tempi da 8 minuti).

Una bella manifestazione, vissuta in modo sereno da tutti quanti. Il modo migliore per iniziare in grande stile la primavera.

Le due formazioni dei Lions, nelle sei partite globalmente giocate, hanno ottenuto due vittorie e quattro sconfitte.

Ma ben più del ruolino di marcia e del numero delle mete messe a segno e di quelle incassate, ai tre allenatori-educatori dei ‘leoncini’ Davide Strazzullo, Davide Bonomo, Vittorio Abbiuso interessava verificare la crescita dell’intera rosa.

Ebbene, le risposte sono state decisamente incoraggianti.

Questi giovanissimi atleti, nati negli anni 2011 e 2012, possono ritagliarsi non poche soddisfazioni nei nuovi; imminenti raggruppamenti organizzati dal Comitato Toscano della FIR e nei vari tornei interregionali.

Un gruppo di qualità, che sa realmente divertirsi grazie alla palla ovale.

Ecco il lungo elenco dei giocatori livornesi utilizzati sul terreno di San Donnino.

Lions 1: Diego Banchetti, Mattia Ceselli, Elia De Giulli, Elia Spagnoli, Filippo Aldovardi, Michele Zampini, Francesco Prestinari, Claudio Sferruzza. Lions 2: Andrea Pitotti, Giulio Ciulli, Adele Franchini, Diego Turchi, Gabriele Guerrera, Diego Bartolini, Tommaso Incrocci, Denis Landucci, Matteo Morini.

