Livorno 29 aprile 2025 I Lions under 16 la spuntano di un punto contro Firenze

Si potrà discutere se sul piano sportivo il sistema del punteggio australe, adottato in tutti i campionati italiani di rugby dal 2000, sia equo e giusto: resta il dato di fatto che per concreti obiettivi di classifica è preferibile curare più gli ingranaggi offensivi rispetto a quelli difensivi e comunque è meglio imporsi – almeno in una partita nella quale, in graduatoria, non si deve concentrare la corsa sull’avversario di turno – 50-49 e non 19-0. Come noto, per assicurarsi il massimo della posta – i fatidici cinque punti, frutto del successo condito dal bonus-attacco (che scatta alla quarta meta realizzata) – non si prendono in considerazione il numero delle marcature degli antagonisti, nè lo scarto conclusivo. La LundaX Lions Amaranto under 16 ‘ha sfruttato fino in fondo l’opportunità concessa dal sistema del punteggio australe’ e in un incontro caratterizzato da un grande equilibrio, da attacchi scatenati e difese rivedibili, ha battuto i pari età del Firenze’31 32-31, ottenendo il massimo. Il match, giocato nella tarda mattinata di questa ultima domenica del mese di aprile sul terreno amico dei livornesi, l’‘Emo Priami’ di Stagno, era valido per la seconda giornata della Coppa Toscana, il torneo di fine stagione nel quale vengono alternate gare ‘classiche’ con quindici elementi per parte a raggruppamenti ‘seven’. Domenica prossima la LundaX Lions Amaranto under 16 ‘si sdoppierà’ e nel quadro della terza giornata della Coppa presenterà, per un evento ‘seven’, due squadre: in agenda alle 11:00, sempre al ‘Priami’, un quadrangolare che coinvolgerà anche Lucca e Cavalieri Prato/Sesto. I labronici chiuderanno le loro fatiche di Coppa il 25 maggio, in un nuovo raggruppamento ‘seven’, previsto al ‘Gori’ di Arezzo, al quale parteciperanno le due squadre amaranto, due formazioni dei padroni di casa del Vasari e il Valdarno.

Emozionante l’incontro giocato in casa con il Firenze’31. Tutto si è deciso all’ultimo istante, con il piazzato del definitivo sorpasso dei padroni di casa firmato da Montino. In classifica, è evidente, cinque punti per i livornesi, due (doppio bonus) per i gigliati. Per i labronici, mete di Montino, Maroni, Niang, Botti e Cioli. Dopo il classico ‘terzo tempo’, i ragazzi under 16 (classe 2009 e 2010) della LundaX Lions Amaranto sono rimasti al ‘Priami’ e non hanno fatto mancare il proprio calore e il proprio appoggio alla prima squadra, che nel primo pomeriggio ha affrontato e battuto, nell’ultima giornata di B, girone 4, il Perugia 12-7. Una bella domenica per la grande famiglia amaranto: il ‘Priami’ è vissuto dai numerosissimi tesserati del club dei ‘Leoni’ (giovani, giovanissimi e meno giovani) come ‘una seconda casa’. Gli under 16, in questa stagione, sono andati in crescendo. Dopo il quarto posto ottenuto nella primissima fase della stagione, nel torneo che ha visto al via le 15 formazioni della macro-area Toscana – Umbria, i ragazzi allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani hanno ingranato le marce alte ed hanno chiuso al secondo posto sia il campionato interregionale ‘2’ – il torneo con al via le migliori sette formazioni del centro Italia non impegnate nell’èlite -, sia il prestigioso memorial ‘Filippo Cantoni’, giocato a Colorno, in provincia di Parma, sabato 19 aprile. Questi gli atleti amaranto a referto nel match contro il Firenze’31, in un turno della Coppa Toscana che prevedeva ‘classiche’ gare con 15 giocatori schierati per parte: Tommaso Agretti, Gabriele Archibusacci, Diego Bellandi, Tommaso Bertolini, Maurizio Biagi, Achille Botti, Lorenzo Casalini, Alessandro Carminelli, Filippo Cioli, Daniele Fabozzi, Samuel Fugi, Gregorio Guidi, Manuel Maroni, Mattia Mazzei, Nicola Montino, Michele Mugnaini, Karim Niang, Morgan Pannese, Gabriele Pannocchia, Cristian Ricci, Filippo Serafini, Manuel Trezza.