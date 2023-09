Home

I Lions under 18 vincono il Memorial Bernardo Romei

19 Settembre 2023

Livorno 19 settembre 2023

Se il buon giorno si vede dal mattino, sarà una stagione ricca di soddisfazioni.

Prima piazza per l’under 18 della LundaX Lions Amaranto al torneo di Lucca, dedicato alla memoria di Bernardo Romei. Il quadrangolare, giocato in questa calda domenica di metà settembre, ha segnato in senso assoluto la prima uscita agonistica dell’annata di una rappresentativa amaranto.

I livornesi allenati da Francesco Consani e Alessandro Brondi sono parsi in buone condizioni.

Due le meritate vittorie colte nelle due partite disputate (ciascuna lunga 35’), con, globalmente, nove mete messe a segno ed una sola incassata.

Nella semifinale del torneo, la LundaX Lions Amaranto ha superato 41-0 i padroni di casa del Lucca.

A bersaglio, con due mete ciascuno, Paradiso e Giusti e con una meta a testa Consani, Pellegrini e Giorgi.

Per quest’ultimo anche due trasformazioni (una trasformazione per Giudici). Nell’altra semifinale, successo (7-0) del Bellaria Pontedera sui Mascalzoni del Canale.

Finale tra LundaX Lions Amaranto e Bellaria emozionante, caratterizzata anche da tre cartellini gialli (due per i labronici).

La LundaX Lions Amaranto ha sbloccato la situazione con una meta di Pellegrini (peraltro premiato al termine della gara come miglior atleta del torneo), per poi allungare, sul 12-0, grazie ad una meta di Consani, trasformata da Giorgi.

Il Bellaria ha accorciato le distanze (12-5) e, nel finale, in superiorità numerica ha provato a siglare la sua seconda meta che, se trasformata, avrebbe consentito di acciuffare la parità. Gli amaranto, con la propria efficace difesa e i propri precisi placcaggi, hanno chiuso ogni varco, assicurandosi così l’affermazione, 12-5. Il buon giorno si vede del mattino… Nella categoria under 18 giocano nati nel 2007, 2006 e 2005 (questi ultimi, definiti ‘rientranti’, possono partecipare al massimo in otto nelle varie gare e tornei).

Nel corso delle due partite di Lucca, ruotati questi 25 validi giocatori:

Leonardo Bacci, Filippo Bani, Tommaso Bianucci, Federico Elio Bulleri, Nicola Consani, Giacomo Contini (cap.), Giorgio Cozzolini, Niccolò Gabbriellini, Diego Giudici, Edoardo Giusti, Lorenzo Giorgi, Lorenzo Iacopini, Mattia Longhi, Ettore Maltinti, Dominique Manguso, Vittorio Meini, Riccardo Melani, Gianluca Munafò, Alex Palomba, Armando Paradiso, Francesco Parziale, Riccardo Pellegrini, Damiano Tecce, Andrea Torrini, Mattia Vernoia. Erano assenti (ma rientreranno in tempo per il campionato, che scatterà l’8 ottobre) Giorgio Bernardo, David Santiago Spagnoli e Luca Zampini.

