28 Ottobre 2024

I Lions under 8 a Grosseto

Livorno 28 ottobre 2024

Un esercito di ‘leoncini’ si è presentato, nella mattinata di questa ultima domenica del mese di ottobre, in terra maremmana. Ben 17 (una cifra record per la categoria) atleti dell’under 8 della LundaX Lions Amaranto Livorno hanno disputato – e non certo come semplici comprimari – un riuscito raggruppamento sul campo ‘Viviana e Francesca’ di Grosseto.

Un evento affrontato da tutti quanti con il giusto spirito e con il giusto slancio. Gli amaranto, grazie al consistente numero di giocatori a disposizione, hanno allestito due rappresentative.

Hanno partecipato al raggruppamento anche due squadre del Cecina, due del Florentia ed uno del Grosseto

. I giocatori livornesi, classe 2017 e 2018, protagonisti:

Giorgio Pierini, Giacomo Lembo, Francesco Anderlucci, Alessandro Volpini, Jacopo Bargellini, Jonas But;, Giorgio Madrigali, Tommaso Augusti, Jacopo Montauti, Lorenzo Lombardi, Dario Chiappe, Alessandro Angiolini; Leonardo Bulgaron, Diego Landucci, Emilio Moretti, Joele Ceselli, Liam Quarto.

Lo staff di allenatori-educatori dell’under 8 della LundaX presente al ‘Viviana e Francesco’ era composto da Ilaria Arrighi, Biagio Lembo, Stefano Anderlucci , Lisa Sicilia e Federico Bargellini. Una domenica memorabile per tutti quanti. Una domenica all’insegna del divertimento.

